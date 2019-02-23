В бывшей гостинице «Мадрид» на Уралмаше откроется Дом дружбы имени Мао

Стало известно, что разместится после реконструкции в знаменитом здании бывшей гостиницы «Мадрид» на Уралмаше. Поскольку ключевым партнером выступает китайская компания, то и результат будет соответствующим.

Как сообщает пресс-служба администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга, по замыслу арендатора исторического здания – компании «Великий Шелковый путь» – в бывшем «Мадриде» будет расположен Дом дружбы имени Мао, включающий в себя музей, ресторан, гостиницу, зал торжественных приемов. Ключевой инвестор – «Аньшаньская металлургическая строительная группа» (Ansteel), одна из крупнейших в КНР государственных компаний. Интересно, что история компании началась с Аньшаньского металлургического комбината, восстановлением которого в 50-е годы занимались специалисты Уралмашзавода. Данный проект уже был презентован на заседании Межправительственной комиссии в Пекине, посольстве КНР в Москве, в представительстве президента РФ в УрФО и Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге, где получил высокую оценку и поддержку.

Представители компании «Великий Шелковый путь», заключавшей договор аренды здания, рассказали, что подготовка к реконструкции ведется активно: к августу текущего года будет готова научно-проектная документация, которую передадут на государственную экспертизу для утверждения. Процедура является необходимой, поскольку «Мадрид» – объект культурного наследия федерального значения, и его внешний вид, внутренняя планировка и элементы отделки являются предметом охраны.

Как уже сообщал «Новый День», в 2017 году компания «Великий Шелковый путь» заключила договор аренды «Мадрида» сроком на 49 лет всего за 1 рубль в год, взяв на себя обязательства по его восстановлению.

Гостиница «Мадрид» была построена в 1933-1938 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского, последний стал главным архитектором Свердловска. Также в проектировании принял участие знаменитый выпускник немецкой архитектурной школы «Баухауз» Бела Шефлер. Изначально дом должен был стать гостиницей, в которой нуждался только что пущенный машиностроительный гигант – завод «Уралмаш». В начале 30-х годов XX века на предприятие устремилось множество инженеров и конструкторов, их нужно было где-то размещать. Однако уже в процессе строительства назначение здания изменилось: в СССР хлынули беженцы из Испании, где разразилась Гражданская война, а позже установился фашистский режим генерала Франко. Советские граждане поддержали испанцев и отдали им новый дом. Тогда-то журналисты и прозвали его «Мадридом». В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один не смог содержать здание полностью. Последние годы оно заколочено и просто разрушается. Екатеринбургские девелоперы обсуждали возможность вернуть его к жизни, но ни один из них так и не решился за это взяться.

Екатеринбург, служба информации

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