Инвестор у гостиницы «Исеть» должен появиться к концу года. Он будет российским

Министерство инвестиций и развития Свердловской области ведет переговоры с двумя потенциальными инвесторами для реконструкции памятника конструктивизма – гостиницы «Исеть».

Как рассказала РИА «Новый День» министр Виктория Казакова, обе компании, которые рассматриваются министерством, российские и имеют опыт работы в восстановлении объектов культурного наследия. Сейчас обсуждается механизм и условия передачи объекта в концессию. Ожидается, что это будет сделано до конца 2019 года.

Реализация проекта позволит сохранить право собственности за Свердловской областью, при этом обеспечит сохранение и восстановление архитектурного облика одного из знаковых объектов конструктивизма за счет инвестора. Сейчас содержанием здания занимается ГУПСО «Инэкспо».

Ранее стала известна дальнейшая судьба другого памятника культурного наследия – гостиницы «Мадрид». В здании появится Дом дружбы имени Мао, включающий в себя музей, ресторан, гостиницу, зал торжественных приемов. Ключевой инвестор – «Аньшаньская металлургическая строительная группа» (Ansteel), одна из крупнейших в КНР государственных компаний.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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