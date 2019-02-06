Гостиницу «Исеть» отремонтируют по концессии – конкурс объявят уже в этом году

Закрытая несколько лет назад гостиница «Исеть» в Екатеринбурге, которая является объектом культурного наследия федерального значения, может быть передана концессионерам. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Зданию требуется капитальный ремонт – пока что эксплуатировать его опасно. В течение долгого времени власти искали инвестора. И, по данным агентства, интересант есть. Однако кто может вложиться в реконструкцию гостиницы, пока не раскрывается.

«В настоящее время Министерство инвестиций и развития Свердловской области разрабатывает конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения в отношении этого объекта. Реализация проекта позволит сохранить право собственности за Свердловской областью, при этом обеспечит сохранение и восстановление архитектурного облика одного из знаковых объектов конструктивизма за счет инвестора», ‒ сообщили «Новому Дню» в свердловском МИРе.

Сейчас, по словам представителей министерства, определяются основные технико-экономические параметры с учетом охранных обязательств и требований к гостиницам. Объявить конкурс планируется во втором квартале 2019 года.

Напомним, что содержанием здания сейчас занимается ГУПСО «Инэкспо». «В 2018 году было проведено обследование несущих конструкций, балконов – чтобы вести противоаварийные работы, нужен проект. Он уже есть, есть и сметы. Вскоре будет проведен конкурс по выбору подрядчика, который проведет противоаварийные работы», – ранее говорил «Новому Дню» директор «Инэкспо» Кирилл Котляров.

Напомним, ранее гостиница «Исеть» находилась на федеральном балансе, однако была передана региону в 2017 году распоряжением главы правительства РФ Дмитрия Медведева по просьбе свердловского губернатора Евгения Куйвашева. На конец 2017 года здание площадью 7 852 квадратных метров оценивалось в 68,4 млн рублей. Гостиница была построена в 1932-1934 годах. Площадь номеров, в основном, составляет 18 «квадратов» – всего их в гостинице 97. После реконструкции их вновь собирались открыть для постояльцев.

Добавим, что гостиница «Исеть» – объект культурного наследия федерального значения, является частью Городка Чекистов – комплекса зданий в стиле конструктивизма. В 2013 году гостиницу отдали на баланс Агентства по управлению и использованию памятников культуры и истории.

В 2014 году губернатор Куйвашев поручил правительству области внимательно отнестись к вопросам сохранения исторического и культурного наследия региона. После чего МУГИСО заявило, что сохранение памятников конструктивизма в Екатеринбурге станет одним из приоритетных направлений работы министерства (тогда им руководил Алексей Пьянков).

В 2015 году Агентство по управлению и использованию памятников культуры и истории заявляло о намерениях вынести на рассмотрение вопрос о включении екатеринбургской гостиницы «Исеть» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году в «Исети» провели биеннале современного искусства. Кураторы выставки заявляли что «судьба «Исети» никогда не будет прежней». «Нам удалось сделать то, что мы планировали: «Исеть» стала видимым и узнаваемым проектом Агентства по управлению и использованию памятников культуры. Уже сейчас готовы документы, чтобы объявить тендер на реконструкцию. Тендер должен быть объявлен в 2016 году», – говорила в ноябре 2015 года комиссар Уральской биеннале современного искусства Алиса Прудникова. По ее словам, не исключено что в гостинице откроют «арт-отель», где номера будут оформлены художниками, – как это было сделано для биеннале. В документах для тендера на реконструкцию было даже указано, что два этажа должны быть подготовлены для центра современного искусства. Однако этого не произошло.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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