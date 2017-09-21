Гостиницу «Исеть» передали в собственность Свердловской области

Здание гостиницы «Исеть» на проспекте Ленина в Екатеринбурге, являющееся объектом культурного наследия, передали в собственность Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство России приняло решение о передаче объекта по предложению Минэкономразвития РФ с согласованием с Министерством культуры РФ и властями Свердловской области. В документе уточняется, что за Свердловской областью закрепляется обязанность выполнять в отношении объекта требования, установленные Федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов РФ».

Ранее Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры объявило тендер на разработку научно-проектной документации по реставрации объекта. На проект модернизации гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге планировали потратить 14,6 млн руб. Однако конкурс не состоялся.

Стоит отметить, что гостиница «Исеть» входит в жилой комплекс Городок Чекистов, в настоящее время она закрыта и не используется. Несколько лет назад «Исеть» стала основной площадкой третьей экспозиции Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Гостиница «Исеть» пустует с 2013 года. В последнее время территориальное управление Росимущества занималось поиском арендаторов, которые сделали бы в здании ремонт и открыли там отель. Но поиск был приостановлен. Пока идут имущественные споры, памятник конструктивизма продолжает разрушаться.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.09.17

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