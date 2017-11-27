Гостиницу «Исеть» передадут в ведение ГУП «Инэкспо»

Гостиница «Исеть» будет передана в хозяйственное ведение ГУП СО «Инэкспо», а потом начнётся поиск инвестора, который сможет снова вернуть ее в состояние, пригодное для использования по назначению.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня на заседании комитета заксо по законодательству и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. По его словам, в сентябре «Исеть», которая является объектом культурного наследия федерального значения, была решением правительства РФ безвозмездно предана в собственность Свердловской области. ГУП СО «Инэкспо» в качестве балансодержателя был выбран потому, что у него, по словам Зырянова, есть опыт управления аналогичными объектами и ресурсы для этого.

И.о. министра инвестиций и развития Александр Породнов рассказал, что губернатор Евгений Куйвашев дал поручение снова сделать «Исеть» действующей гостиницей (она не используется с 2014 года). В планах областного правительства – заключение концессионного соглашения с инвестором, который приведёт гостиницу в приличное состояние, при этом она останется в собственности региона. По словам Породнова, несколько интересантов уже есть, но он их не назвал.

Члены комитета поддержали предложение единогласно. Председатель Владимир Никитин отметил, что первым делом «Инэкспо» должен будет поставить заброшенные этажи здания на охрану. «В противном случае мы с вами в центре города получим что-то очень нехорошее», – пояснил он.

Напомним, гостиница «Исеть» входит в жилой комплекс Городок Чекистов, в настоящее время она закрыта и не используется. Несколько лет назад «Исеть» стала основной площадкой третьей экспозиции Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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