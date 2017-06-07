Гостинице «Исеть» перестали искать арендаторов: памятник конструктивизма может пустовать годами

Работа по поиску арендаторов для гостиницы «Исеть» в центре Екатеринбурга приостановлена. Предполагалось, что новые арендаторы проведут дорогостоящий ремонт и будут использовать памятник конструктивизма по назначению, но территориальное управление Росимущества по непонятным причинам заявило о «невозможности передачи памятника в аренду». Вопрос о включении «Исети» в список наследия ЮНЕСКО тоже «подвис». Общественники опасаются, что гостиница будет пустовать и разрушаться годами, пока решаются вопросы с формой собственности и дальнейшего использования.

Время идет – «Исеть» пустует и разрушается

Напомним, последние арендаторы из гостиницы «Исеть» съехали еще в 2013 году. Тогда же памятник конструктивизма был передан на баланс Росимущества и в частности территориального управления в Свердловской области, а за Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры закрепили право оперативного управления. С 2013 года ведется разговор о поиске инвесторов, которые могли бы вложить миллионы рублей в капитальный ремонт и реконструкцию одного из самых выдающихся памятников конструктивизма Екатеринбурга. Но только разговором, похоже, дело и ограничивается.

В 2015 году в «Исети» провели Уральскую биеннале современного искусства, которая привлекла к памятнику большое внимание. Организаторы биеннале говорили, что с АУИПИК обсуждается вопрос открытия в «Исети» после биеннале арт-отеля, как в Европе: где каждый номер будет отдельным произведением современного искусства. Якобы, тендер на поиск инвесторов должен был быть объявлен в 2016 году. Тогда же руководитель федерального АУИПИК Олег Рыжков вообще заявил, что агентство готовит документы для включения памятника в список наследия ЮНЕСКО.

Прошло еще два года, а воз и ныне там. «Исеть» пустует и постепенно приходит в запустение, а отвечающие за нее ведомства, оказывается, прекратили поиск арендаторов по непонятным причинам. Как сообщили NDNews.ru в филиале АУИПИК в УрФО в ответ на запрос, агентство действительно готовило «Исеть» для передачи в «возмездное пользование». При условии, что арендатор займется сохранением памятника. Естественно, в федеральный бюджет должны были поступать внушительные суммы за аренду: общая площадь складских и гостиничных помещений «Исети» составляет 7852 квадратных метра, а арендная ставка была бы немалой. Но внезапно Росимущество пошло на попятную и фактически запретило сдавать «Исеть» в аренду.

Судя по ответу руководителя уральского филиала АУИПИК Николая Короткова, филиалом велась работа, направленная на передачу «Исети» в возмездное пользование и владение. Однако далее указано, что сейчас работа по сдаче «Исети» в аренду приостановлена, инвесторы не ищутся.

«В настоящее время территориальным управлением Росимущества в Свердловской области выражено принципиальное мнение о невозможности передачи ОНК в аренду. В связи с чем филиалом АУИПИК по УрФО приостановлена процедура подготовки передачи в аренду, – говорится в ответе АУИПИК. – …Дополнительно сообщаем, что наиболее эффективным способом использования объектов культурного наследия является его передача в аренду с обязательным требований охранного обязательства и проведением работ по его сохранению».

Почему «Исеть» не сдают в аренду?

На вопрос NDNews.ru – почему Росимущество внезапно отказалось от планов сдавать «Исеть» в аренду и открыть там отель, в территориальном управлении попросили прислать запрос. Ответ на него пока не получен.

Между тем, источник NDNews.ru сообщил, что Росимущество приостановило процесс поиска инвесторов перспективной гостиницы на время. «Исеть» хотят передать в областную собственность, чтобы все деньги от аренды поступали в бюджет региона. А точнее – в бюджет распорядительной дирекции МУГИСО, которая отвечает за подобные вопросы. И действительно – разговоры о передачи «Исети» области велись еще с 2016 года. По всей видимости, процедура сдвинулась с мертвой точки.

«В прошлом году министр культуры России Владимир Мединский поддержал предложение губернатора Евгения Куйвашева о передаче «Исети», но на словах. И с тех пор официальных документов никаких издано не было. Сейчас из правительства в Минкульт и президенту Владимиру Путину направлено письмо за подписью губернатора с просьбой ускорить процесс. Область хочет получить «Исеть» и открыть там отель, чтобы получать деньги с аренды площадей в престижном месте, в центре Екатеринбурга», – рассказал NDNews.ru источник, близкий к областному минкультуры.

Вероятно, если «Исеть» отдадут области, памятник попадет в ведение распорядительной дирекции Министерства по управлению госимуществом, которая сейчас испытывает серьезные финансовые проблемы и не скрывает этого. Только вчера и.о.главы МУГИСО Сергей Зырянов заявил об этом на заседании Заксобрания. Там же, кстати, приняли решение о сдаче подвалов Городка чекистов в аренду.

Когда ответ Росимущества поступит в распоряжение NDNews.ru, мы его опубликуем.

Общественники считают, что «Исеть» надо спасать

Между тем, пока чиновники и охранные агентства решают – кому же владеть «Исетью» и что с ней делать – здание продолжает саморазрушаться. Уже в 2015 году во время проведения биеннале организаторам сообщили о ряде ограничений. Например, на один этаж нельзя было пускать единовременно более 30 человек, потому что старые перекрытия могли не выдержать и обвалиться. Хотя официально, согласно отчету АУИПИК, «Исеть» пока признана объектом культурного наследия, «который не относится к объектам находящимся в неудовлетворительном состоянии». Экспертиза проводилась в августе 2015 года.

Однако, по словам координатора общественного движения «Реальная история» Марины Сахаровой, решать вопрос с «Исетью» нужно быстрее, пока здание не начало разрушаться.

«С гостиницей «Исеть», конечно, пока все не так плохо. Она находится в центре города, у всех на виду и на слуху и ее хотя бы намеренно точно не разрушат. И в последние годы идут обсуждения, что с ней делать, как быть. Но, на мой взгляд, сегодня весьма формально не пускают туда арендаторов. Почему-то очень по-глупому не используется здание в самом центре Екатеринбурга, которое могло бы приносить пользу. Ведь там действующие инженерные сети, коммуникации. Вполне можно открыть отель, проводить там выставки, открыть мастерские», – говорит Марина Сахарова.

«То, что памятники кем-то охраняются, не гарантирует, что они не будут разрушены. Вспомнить больницу в Зеленой роще, вспомнить здание в переулке Банковский, 9. Яркий пример – что происходит с памятниками, если их не использовать», – говорит координатор «Реальной истории».

По словам Марины Сахаровой, чтобы ситуация с гостиницей «Исеть» и другими памятниками конструктивизма не повторялась, в Екатеринбурге должна быть принята какая-то программа по сохранению и использованию таких объектов – вне зависимости от того, в чьей собственности здания находятся.

«Наша общественная организация проводила анализ по всем объектам конструктивизма в Екатеринбурге и продолжает эту работу до сих пор. И ситуация плачевная, многие из зданий даже не внесены в охранные списки. Сегодня под охраной государства находится только 30 отдельных зданий-памятников архитектуры и 6 архитектурных ансамблей, еще 12 ансамблей поставлены под охрану частично. А 88 конструктивистских зданий и 15 ансамблей не охраняются государством вообще никак, – говорит Марина Сахарова. – Если такая программа, наконец, будет принята, у нас не будет столько вопросов – как использовать памятники, как их сохранять и охранять».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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