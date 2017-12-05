Гостиницу «Исеть» официально передали в управление ГУП «Инэкспо»

Депутаты заксобрания одобрили передачу объекта культурного наследия – гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге – в управление ГУП «Инэкспо».

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», здание площадью 7852 кв. м оценивается в 68,4 млн рублей. Гостиница построена в 1932-1934 годах. С 2014 года помещения 1-10 этажей не используются по назначению. Как отметил депутат Владимир Никитин, это чревато потерей объекта, так как никто не следит за его сохранностью.

По мнению и.о. главы МУГИСО Сергея Зырянова, ГУП «Инэкспо» в состоянии провести реставрационные работы и имеет опыт содержания подобных зданий. В будущем планируется привлечь средства частного инвестора, который превратит «Исеть» в действующую современную гостиницу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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