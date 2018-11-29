Инвестора нет, реконструкция так и не началась – что стало с гостиницей «Исеть» после передачи области

Гостиница «Исеть», которая прекратила работать по назначению в 2013 году, по-прежнему пустует – функционируют только помещения на первом этаже, где расположены магазины и рестораны, в номера же никого не заселяют, поскольку зданию требуется реконструкция. В прошлом году МУГИСО и МИР передали объект ГУПСО «Инэкспо», которое должно было провести реставрационные работы и содержать здание, пока власти ищут инвестора для реновации гостиницы.

«В этом году было проведено обследование несущих конструкций, балконов – чтобы вести противоаварийные работы, нужен проект. Он уже есть, есть и сметы. Вскоре будет проведен конкурс по выбору подрядчика, который проведет противоаварийные работы», – сказал «Новому Дню» директор «Инэкспо» Кирилл Котляров.

Он пояснил, что поиском инвестора занимается министерство инвестиций и развития региона. «Пока правительство ищет интересанта. Насколько мне известно, он есть, но конкретики у меня нет», – добавил собеседник агентства.

Ранее глава МИР Виктория Казакова также сообщала «Новому Дню», что «интерес к проекту проявляется, но основные контуры соглашения пока не сложились».

Напомним, ранее гостиница «Исеть» находилась на федеральном балансе, однако была передана региону в 2017 году распоряжением главы правительства РФ Дмитрия Медведева по просьбе свердловского губернатора Евгения Куйвашева. На конец 2017 года здание площадью 7 852 квадратных метров оценивалось в 68,4 млн рублей. Гостиница была построена в 1932-1934 годах. Площадь номеров, в основном, составляет 18 «квадратов» – всего их в гостинице 97. После реконструкции их вновь должны открыть для постояльцев.

Добавим, что гостиница «Исеть» – объект культурного наследия федерального значения, является частью Городка Чекистов – комплекса зданий в стиле конструктивизма. В 2013 году гостиницу отдали на баланс Агентства по управлению и использованию памятников культуры и истории.

В 2014 году губернатор Куйвашев поручил правительству области внимательно отнестись к вопросам сохранения исторического и культурного наследия региона. После чего МУГИСО заявило, что сохранение памятников конструктивизма в Екатеринбурге станет одним из приоритетных направлений работы министерства (тогда им руководил Алексей Пьянков).

В 2015 году Агентство по управлению и использованию памятников культуры и истории заявляло о намерениях вынести на рассмотрение вопрос о включении екатеринбургской гостиницы «Исеть» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году в «Исети» провели биеннале современного искусства.

Кураторы выставки заявляли что «судьба «Исети» никогда не будет прежней». «Нам удалось сделать то, что мы планировали: «Исеть» стала видимым и узнаваемым проектом Агентства по управлению и использованию памятников культуры. Уже сейчас готовы документы, чтобы объявить тендер на реконструкцию. Тендер должен быть объявлен в 2016 году, – говорила в ноябре 2015 года комиссар Уральской биеннале современного искусства Алиса Прудникова. По ее словам, не исключено что в гостинице откроют «арт-отель», где номера будут оформлены художниками, – как это было сделано для биеннале. В документах для тендера на реконструкцию было даже указано, что два этажа должны быть подготовлены для центра современного искусства.

Но всем этим планам было не суждено сбыться. В список ЮНЕСКО объект так и не попал. С 2017 года о будущем «Исети» говорят исключительно в контексте поиска интересантов. За год никакой конкретики относительно этих интересантов власти назвать так и не смогли.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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