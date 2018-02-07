В четырех городах области строить школы будут на деньги частных инвесторов

В Свердловской области будет развиваться частно-государственное партнерство в сфере строительства социально-значимых объектов, в частности, школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на пресс-конференции министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова. По ее словам, уже почти готовы проекты соглашений с частными инвесторами по четырем городам. Первые школы, построенные в рамках ГЧП, появятся в Березовском, Арамили, Первоуральске и Краснотурьинске.

С более крупными объектами дело обстоит существенно сложнее. Например, Виктория Казакова оказалась не готова обсуждать ГЧП как инструмент для строительства второй ветки екатеринбургского метро.

Также пока не ясно, какой инвестор займется реконструкцией находящейся в областной собственности гостиницы «Исеть». «Пока объект находится на праве хозведения у ГУП «Инэкспо». Интерес к этому проекту проявляется, но основные контуры соглашения пока не сложились. С высокой степенью вероятности объект будет эксплуатироваться по своему основному назначению. Но в лучшем случае мы выйдем на основные контуры соглашения не ранее третьего квартала текущего года», – сообщила министр.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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