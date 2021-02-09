Гостинице «Исеть» все еще не нашли инвестора. Пошел третий год поисков

Для восстановления гостиницы «Исеть», прекратившей работать по назначению в 2013 году, по-прежнему не нашли инвестора, хотя поиски идут уже третий год. Об этом «Новому Дню» рассказали в департаменте информполитики Свердловской области в ответ на запрос агентства. «В настоящее время министерством инвестиций и развития Свердловской области проводится работа по привлечению потенциальных инвесторов для сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Гостиница «Исеть». Оптимальным способом заключения концессионного соглашения является направление потенциальным инвестором предложения о заключения концессионного соглашения в порядке частной инициативы, что позволит обеспечить интересы всех сторон», – сообщили в ДИПе.

Однако еще в 2018 году министр инвестиций Виктория Казакова говорила «Новому Дню», что «интерес к проекту проявляется, но основные контуры соглашения пока не сложились». Кроме того, в начале января СМИ сообщали, что гостиница привлекла внимание компании «Маяк», которая недавно оскандалилась на сносе конструктивистского здания ПРОМЭКТа.

Что до состояния «Исети», то законсервированы пока только три этажа здания – 10-й, 11-й, 12-й. Со 2-го по 9-й включительно – не эксплуатируются. Подвал, первый этаж и одноэтажная вставка используются, там размещаются рестораны и магазин. Само здание находится в ведении ГУПСО «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо». «В 2018 и 2019 годах проведены обследование технического состояния несущих и ограждающий конструкций, разработана научно-проектная документация по выполнению противоаварийных работ, выполнены противоаварийные работы по предотвращению разрушения кирпичной кладки наружных стен и балконов с 9 по 12 этаж здания», – добавили в ДИПе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.02.21

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