Легендарную гостиницу в центре Екатеринбурга отдадут в концессию тюменским олигархам

Легендарную гостиницу «Исеть» в центре Екатеринбурга передадут в рамках концессионного соглашения компании тюменских олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. Об этом сообщил сегодня вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин. «Деловой дом на Архиерейской» проявил интерес [к концессионному соглашению по реконструкции гостиницы «Исеть»], с ними планируется заключение. В каком формате – сказать не могу, пока ведутся переговоры», – сказал он.

Разговоры о поиске инвестора, который вложит средства в восстановление знаменитого памятника конструктивизма, ходят с 2018-го, а сама гостиница была закрыта и перестала функционировать в 2013-м. Четыре года назад глава министерства инвестиционного развития Виктория Казакова говорила «Новому Дню», что интерес к проекту есть, однако соглашение так и не было заключено ни с кем. В 2021-м СМИ сообщали, что концессией интересуется компания «Маяк» экс-депутата Владимира Конькова, но никаких документов также не было подписано.

Отметим, концессионное соглашение, по которому «Исеть» передадут частникам, будет не первым подобным опытом для Свердловской области. Ранее власти отдали в распоряжение застройщика «Сторинг» старинную усадьбу Железнова на улице Розы Люксембург. В итоге вплотную к постройке фирма возвела гигантский стеклянный офисник. Что до самой усадьбы, то в настоящее время неизвестно, разработан ли проект ее реконструкции, однако по документам «Сторинг» обязан вложить в восстановление 380 млн рублей и открыть в 2024 году бутик-отель с рестораном.

Екатеринбург, Елена Сычева

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