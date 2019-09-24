Уникальная усадьба Железнова зарастает бурьяном – вместо реконструкции инвестор воткнул вплотную к особняку высотный офисник (ФОТО)

В Екатеринбурге полтора года назад в торжественной обстановке чиновники передали ключи от одного из красивейших зданий города – усадьбы купца второй гильдии Железнова – предпринимателям из компаний «Сторинг» и ее дочерней фирмы «Стройинвест». Министерство инвестиций и развития Свердловской области и Корпорация развития Среднего Урала при одобрении губернатора региона Евгения Куйвашева договорились о том, что особняк, пустовавший пять лет – с 2013 года (тогда оттуда выселили институт истории и археологии УрО РАН), передадут на 30 лет в пользование инвесторам, которые вложат 380 млн рублей и сделают из него модный бутик-отель на несколько номеров с рестораном.

Но с февраля 2018-го в здании, которое является памятником архитектуры XIX века, похоже, не ведется никаких работ. Территория за забором поросла бурьяном, ни в будни, ни в выходные там никого не видно. Чего не скажешь об участке, который вплотную прилегает к старинной усадьбе, – там растет огромный 21-этажный офисник Neboplaza. По удивительному совпадению, строит его как раз та компания, что получила право распоряжаться особняком Железнова в рамках концессии по ГЧП. Та же компания построила другое офисное здание – Nebo – с другой стороны от купеческого дома.

Конечно, времени у «Стройинвеста» на то, чтобы привести в порядок особняк, еще предостаточно. В соответствии с соглашением между регионом и фирмой-застройщиком, концессионер обязан в течение шести лет со дня передачи объекта реконструировать его и в течение шести месяцев после завершения работ ввести в эксплуатацию. Как пояснили «Новому Дню» в КРСУ, усадьбу-отель должны открыть в 2024 году.

«По состоянию на август 2019 года концессионером… получено задание Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выполнена научно-исследовательская документация, разработан эскизный проект объекта соглашения, получено разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия», – сообщили «Новому Дню» в свердловском мининвесте.

При всем этом у старинного особняка долгое время не было охранной зоны (т.е. территории, которая обеспечивает защиту объекта культурного наследия от застройки и хозяйственной деятельности). «Насколько я помню, у усадьбы были утверждены границы [охранной] территории, но они очень маленькие», – сказал агентству организатор движения «Уральский хронотоп» Олег Букин.

Бывший глава управления госохраны памятников Юрий Курашов пояснил «Новому Дню», что на участок возле усадьбы в разное время претендовали разные застройщики. «СУ-6, например, хотело построить жилую многоэтажку. А «Строинг» вот додавило. До сих пор неизвестно, кто им согласовал эту высотку, в управлении [госохраны памятников по Свердловской области] нам так и не сказали. Но все знают, что эта организация обратилась [в мининвест и КРСУ], чтобы узаконить проезд через парадный двор усадьбы к своему недострою», – сказал собеседник агентства.

Фактов проезда через парадный двор особняка Железнова в управлении госохраны памятников, впрочем, не выявили. Об этом сказано в ответе главы ведомства Евгения Рябинина на имя председателя свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Людмилы Михайловой. Вместе с тем даже в управлении не знают, кто и как согласовывал огромное офисное здание, которое прирастет к усадьбе Железнова. «Разрешение на строительство объекта капстроительства в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОКН выдано Министерством строительства Свердловской области 26.06.2014 года. В управлении отсутствует информация о том, кем согласовывалась высота и архитектурный облик строящегося здания», – сказано в письме Рябинина, в котором также говорится, что у управления охраны памятников нет полномочий, чтобы согласовывать высотность и внешний облик зданий, строящихся в непосредственной близости от объектов культурного наследия.

Добавим, в композицию усадебного комплекса Железнова помимо самого дома с флигелем, двора и широкой ограды с воротами, раньше входил и спускавшийся к реке сад с мраморным фонтаном. Теперь он утрачен. И что будет с усадьбой Железнова, к примеру, еще через полтора года в условиях точечной застройки и отсутствия охранной зоны, сложно прогнозировать. На этом фоне интересно звучали заявления застройщика, сделанные до передачи ключей от усадьбы Железнова. «Для нас это своего рода социальный бизнес, ведь работая с таким объектом, начинаешь чувствовать свою особую причастность к истории родного города и свою ответственностью перед новыми поколениями», – приводит слова директора ГК «Сторинг» Алексея Бусыгина сайт свердловского губернатора. Отметим, что получить более свежие комментарии от компании не удалось – в фирме не ответили на запрос «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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