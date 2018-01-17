Усадьбу Железнова передают в частные руки – будут делать бутик-отель

Областные власти передают судьбу усадьбы Железнова в Екатеринбурге в частные руки. Памятник архитектуры областного значения, расположенный на улице Розы Люксембург, отойдет по концессии компании «СтройИнвест». Распоряжение подписано губернатором Евгением Куйвашевым, который только вчера неоднократно заявлял о том, что судьбу памятников должны решать жители города. Однако с усадьбой Железнова все решили без участия горожан. Как сообщает департамент информполитики региона, по условиям соглашения, компания-застройщик реконструирует памятник архитектуры и превратит его в бутик-отель. На это уйдет, по предварительным оценкам, около 380 млн рублей, причем без бюджетных вливаний, обещают в правительстве. Само соглашение рассчитано на 30 лет – ровно столько частный инвестор сможет пользоваться объектом культурного наследия.

«Благодаря проекту частной концессионной инициативы, усадьба, находящаяся на данный момент в запустении, преобразится. Бережная реконструкция позволит сохранить фасады, все художественные и архитектурные элементы комплекса», – сообщают в ДИПе.

Напомним, что усадьба Железнова была построена в конце XIX века в псевдорусском стиле. Дом был построен по заказу почетного жителя Екатеринбурга Алексея Казанцева, но имя памятнику дали в честь одного из владельцев – купца второй гильдии, мецената Алексея Железнова, который купил дом в 1905 году. После революции в здании размещалась школа для глухих детей и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Затем, во время Великой Отечественной, в усадьбе располагались Государственный астрономический институт и Служба точного времени. В послевоенные годы в здании квартировали сначала подразделения Комитета народного образования, затем Институт истории и археологии УрО РАН. Здание пустует с 2013 года.

Екатеринбург, служба информации

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