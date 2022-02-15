Усадьбу Железнова начнут переделывать в этом году

В Екатеринбурге в этом году может начаться реконструкция старинной усадьбы Железнова – дома с башенкой на улице Розы Люксембург, передает «Новый День».

Как сообщили агентству в департаменте информполитики региона, научно-проектная документация уже разработана, а до конца месяца планируется получить разрешения на проведение собственно работ в здании. «Работы по восстановлению объекта планируется завершить до 2024 года. Планируемый объем частных инвестиций на реконструкцию объекта заявлен в размере 380 млн рублей», – рассказали «Новому Дню» в ДИПе.

Напомним, региональные власти отдали в распоряжение застройщика «Сторинг» усадьбу несколько лет назад. Вплотную к зданию фирма построила высотный офисник, а реконструкцию памятника архитектуры только планирует проводить в ближайшие два года. После ремонта там должен появиться бутик-отель и ресторан.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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