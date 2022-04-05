На Урале готовятся к отмене и пересмотру концессий: какие объекты могут заморозить

В Свердловской области концессии с большой долей вероятности будут пересматривать. Такое предположение в беседе с «Новым Днем» высказали несколько источников, связанных с правительством региона. Ситуация коснется прежде всего строящихся или реконструируемых объектов, где предполагалось задействовать иностранное оборудование или материалы зарубежного производства. Более того, концессии, которые находились в стадии подготовки, но не были заключены, скорее всего, отложат до лучших времен.

Так, скорее всего, будет заморожен проект реконструкции гостиницы «Исеть» – культового для Екатеринбурга объекта, памятника конструктивизма. Его законсервировали несколько лет назад, и все это время шел поиск инвестора, который вложится в восстановление гостиницы. В феврале этого года вице-губернатор Дмитрий Ионин сообщил журналистам, что к объекту проявил интерес инвестор – «Деловой дом на Архиерейской» (предприятие связывают в энергетиками Алексеем Бобровым и Артемом Биковым, нынешний генеральный директор «ДДАрх» Эльвира Черепанова, например, была вице-президентом екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист», когда президентом и спонсором был назначен Алексей Бобров). Замгубернатора уточнял, что в феврале готовится подписание концессионного соглашения с «ДДАрх» по «Исети». Однако в пресс-службе «Делового дома на Архиереской» сообщили, что информации по соглашению с правительством региона нет. «Процессы приостановились пока, но они идут, новой информации нет», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе компании.

Источник агентства в правительстве региона подтвердил, что пока этот проект «на паузе». «Инвесторы не отказываются от него, мы просто переносим [подписание соглашения]. Это как и с другими проектами, почти всеми», – пояснил собеседник «Нового Дня».

Другой гостиничный проект, который был отдан в концессию, – реконструкция усадьбы Железнова. Им занимается группа компаний «Сторинг», которая к 2024 году должна сделать из памятника архитектуры бутик-отель с рестораном. Ранее сообщалось, что разрешение на работы будет получено в ближайшее время, а коммерческая структура вложит в реконструкцию 380 млн рублей. При этом после подписания соглашения с правительством застройщик в первую очередь занялся своим проектом – вплотную к старинной усадьбе был построен 21-этажный офисник. В самой же группе компаний говорят, что все идет по плану. «Все разрешения на производство работ нами уже получены, как и планировалось, по снегу пока работать мы не можем, но в ближайшее время все эти разрешения будут нами реализованы», – пояснили «Новому Дню» в ГК «Сторинг».

Впрочем, ситуация с уже заключенными концессионными соглашениями не везде такая радужная. Источники агентства в правительстве предполагают, что по тем проектам, где договоренности были достигнуты ранее, но проектно-сметные документации еще не были готовы, возможен пересмотр. Например, это может коснуться соглашений по строительству мусоросортировочных комплексов. «Оборудование для МСК зарубежное. Опасений, что поставки в Россию прекратятся, пока нет, однако что необходимая техника станет многажды дороже – это факт, цены привязаны к евро и доллару, так что после появления ПСД возможны изменения стоимости концессий, и заплатит за все бюджет», – сказал источник агентства в сфере обращения с отходами.

Что касается екатеринбургских концессий, то по ним вопрос подвешенный. Ранее сообщалось, что в этом году может быть объявлено о начале поиска инвестора на развитие трамвайной сети. В феврале вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявлял, что есть три крупных интересанта: Уралвагонзавод, «Синара» и Трансмашхолдинг. Месяцем позднее его коллега, заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин объяснял, что очереди из потенциальных концессионеров, готовых взяться, например, за реконструкцию водопроводов Водоканала или электросети Горсвета, не наблюдается.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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