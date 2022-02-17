Бубнов: концессию на развитие трамвайной сети могут объявить в этом году

О начале поиска концессионера на развитие трамвайной сети в Екатеринбурге может быть объявлено уже в текущем году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил на встрече с журналистами вице-мэр Алексей Бубнов. «Челябинск объявился на концессию, а мы нет, почему? Потому что у нас активно занимаются объектами Универсиады, туда все ресурсы направлены. Но это не значит, что мы в этом году не объявим концессию. Это возможный вариант», – сообщил Бубнов. По его словам, есть три заинтересованных крупных игрока – УВЗ, «Синара» и Трансмашхолдинг.

Чиновник добавил, что работа по обновлению электротранспорта будет идти всеми возможными способами.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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