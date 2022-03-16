В мэрии рассказали о судьбе концессий на транспорт, воду и свет: «Мы думали, инвесторы колоннами пойдут»

В Екатеринбурге продолжают обсуждать передачу в концессию значимых для города сфер – общественного транспорта, водоснабжения и канализации, освещения улиц. Однако ни по одной власти и потенциальные инвесторы пока не приблизились к заключению соглашений.

«Мы думали, что инвесторы стройными колоннами пойдут заключать эти соглашения. Но у каждой концессии есть две стороны, и у каждой свои цели и задачи. У нас – решить вопросы города, и это не должно быть слишком дорого. Мы все равно за это платим. Но в долгом периоде и с учётом стоимости денег это чуть дороже, это некая рассрочка. А у инвестора цель заработать. И они очень хорошо считают. Они не обладают собственными ресурсами, как правило, а работают с кредитными средствами. А вы видите, что с процентными ставками, – и все сделали паузу. Пока тут неопределённость, поэтому существует», – сказал на встрече с журналистами первый вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин.

По его словам, работа по подготовке к концессиям при этом продолжается. «Сами предприятия не передаются в концессию, только имущественный комплекс. Мы определили перечень таких объектов, которые можно сдать в концессию, все задокументировали и паспортизировали, но по транспорту все упирается в федеральное финансирование, мы прорабатывали федеральный грант – несколько десятков миллиардов рублей. Пока мы в ожидании и инвесторы тоже», – сказал он.

Сутягин объяснил, что еще сложнее ситуация с «Водоканалом». «С концессией по ним к нам предметно никто не заходил. Мы так же ведем регистрацию объектов, оформление в собственность, в законе о концессии предполагается либо строительство нового объекта, либо реконструкция существующего. Может, завтра придет инвестор по «Водоканалу», который готов взяться за водопроводные сети, но это из области фантастики, хотя нам бы очень хотелось», – заметил он.

Аналогичная ситуация по «Горсвету». «Говорят, что очень много интересантов, но обращений и предложений в администрацию не заходило. Разговоров много, а действий нет», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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