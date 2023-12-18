Алексей Орлов рассказал о концессии МУП «Водоканал»

Разработка концессионной документации МУП «Водоканал» ведется, однако существуют определенные вопросы, которые нужно решить.

Как рассказал на пресс-конференции глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сейчас рассматривается несколько вариантов по привлечению денег. Одновременно действует рабочая группа, готовится схема водоснабжения и водоотведения, это необходимо для заключения концессии.

«Мы привлекли организацию, которая обладает компетенциями, разрешениями ФСБ, так как там гостайна, таких организаций немного, мы уже договор заключили и разработка идет», – заявил глава города.

Одна из сложностей, по словам Алексея Орлова, заключается в высокой ключевой ставке. Если в концессионном договоре будет прописана ставка в 20-22% годовых, то плата концедента будет очень высокой, а это ляжет на плечи населения, в тариф на воду. «Не исключено, что будет на федеральном уровне решение претендовать на возмещение процентной ставки», – предположил Алексей Орлов.

Тема модернизации Водоканала в Екатеринбурге обсуждается уже не первый год. Инвестор должен будет вложить в развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города десятки миллиардов рублей, а город – в установленном договором порядке возместить ему эти затраты. В 2022 году вице-мэр Игорь Сутягин заявил, что подходящий партнер пока не найден: «Мы думали, что инвесторы стройными колоннами пойдут заключать эти соглашения. Но у каждой концессии есть две стороны, и у каждой свои цели и задачи. У нас – решить вопросы города, и это не должно быть слишком дорого. А у инвестора цель заработать».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

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