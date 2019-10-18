Коммерсанты, взявшие в концессию старинную усадьбу, спустя полтора года заявили о рушащихся стенах и фундаменте

В Екатеринбурге представители фирмы, взявшей в концессию одно из красивейших зданий города – усадьбу купца Железнова – и обещавшей превратить его в бутик-отель, пожаловались на состояние старинного особняка.

В компании «Сторинг» заявили, что столкнулись с плохим состоянием усадьбы. «На этапе проведения научно-исследовательских работ выявлено состояние объекта как требующего восстановления как в конструктивной и архитектурной части, так и по всем инженерным сетям. В здании главного дома и флигеля продолжительное время отсутствовало отопление, что привело к значительным повреждениям фундамента и стен. На территории усадьбы находятся наружные инженерные сети, требующие реновации. Благоустройство усадьбы на момент передачи по концессионному соглашению находилось в заброшенном состоянии», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе фирмы.

Там уточнили, что уже вложили в проект около 7 млн рублей (общая сумма инвестиций по концессионному соглашению со свердловскими властями – 380 млн рублей). Документ, напомним, был подписан полтора года назад, согласно бумагам, компания «Сторинг» и ее дочерняя фирма «Стройинвест» получили право распоряжаться усадьбой. За полтора года были проведены научно-исследовательские работы и создан эскизный проект, который сейчас проходит государственную историко-культурную экспертизу. Проектная документация же появится, по плану, лишь во втором квартале 2021 года. Такие данные сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании. Фактически бутик-отель на несколько номеров и ресторан в усадьбе Железнова должны заработать через пять лет – в 2024 году. Такие условия прописаны в концессионном соглашении. «Разрабатывается общая концепция благоустройства по комплексу усадьбы в соответствии с режимом использования территории объекта культурного наследия. Сам объект и территория вокруг него закрыты, огорожены, находятся под круглосуточной охраной. В настоящее время никаких строительных работ внутри здания и на территории не ведется в связи с отсутствием разрешительной документации на производство работ», – подчеркнули там.

Как уже сообщал «Новый День», вплотную к усадьбе Железнова прилегает огромный 21-этажный офисник Neboplaza, который строит как раз та компания, что получила право распоряжаться особняком. «Бизнес-центр находится за границами земельного участка усадьбы, на него получено разрешение на строительство. Строительство ведется по утвержденной проектной документации, которая получила положительное заключение экспертизы. Проект соответствуют требованиям, указанным в охранном обязательстве», – прокомментировали в фирме.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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