Мэрия планирует разрешить уплотнительную застройку в центре города

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин объяснил, зачем администрация вносит изменения в Правила землепользования и застройки. По сути, новая редакция документа позволит девелоперам максимально использовать земельный участок, строить больше квадратных метров недвижимости и при этом не согласовывать с мэрией архитектурный облик здания. Пакет поправок был вынесен на общественные обсуждения, которые продлятся до 8 сентября.

Как рассказал Алексей Бирюлин, корректировка ПЗЗ станет мерой поддержки застройщиков на фоне экономического кризиса, который развернулся из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, поправки помогут снять административные барьеры в части подготовки разрешительной документации. Смягчить требования к застройке предложили в Ассоциации строителей Урала, и городская администрация согласилась на послабления.

Изменения касаются четырех территориальных зон: Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), Ж-4 (жилая застройка до 8 этажей) и Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). В каждой из этих зон предлагается увеличить коэффициент строительного использования с 3 до 4. То есть на одном квадратном метре земли девелопер может построить 4 квадратных метра недвижимости (не считая подземной части здания).

В зонах жилой застройки Ж-4 и Ж-5 разрешается застраивать участок до 100%, ранее возможно было использовать не более 60% территории. «Речь идет о пятне застройки. Это дает возможность застройщику проектировать здание исходя из своих соображений, но, конечно, с учетом иных федеральных нормативов», – отметил Бирюлин. И, наконец, третье ключевое изменение – во всех четырех территориальных зонах исключаются минимальные отступы от границы участка.

В теории эти поправки позволяют застройщикам возводить жилые высотки вплотную друг к другу. Но, по словам Алексея Бирюлина, этого не случится. «Нужно понимать, что есть нормативы и своды правил, которые требуют наличия придомовой территории, игровых площадок, площадок для выгула собак, есть противопожарные требования для отступов, есть требования инсоляции и так далее. В любом случае эти требования должны быть соблюдены», – отметил чиновник.

Изменения в ПЗЗ также допускают, что застройщики могут согласовывать архитектурно-градостроительный облик зданий в зонах Ц-4 (торговые центры) и Ж-5 только в добровольном порядке. Бирюлин признал, что это может стать проблемой, но в мэрии не знают, как ее решить.

«Министерство строительства РФ подготовило законопроект по внесению в Градостроительный кодекс, который предусматривает возможность устанавливать в ПЗЗ муниципалитетов требование о согласовании архитектурного облика. По сути, все то, от чего сейчас в двух этих территориальных зонах ушли, вернется обратно, но более систематизировано. Сейчас же по Градостроительному кодексу обязательное согласование облика зданий действует только в исторических поселениях. Реального механизма, как требовать от застройщиков согласовывать облик зданий в зоне многоэтажного строительства, нет. Такая проблема во всей стране. Я уверен, что федеральные структуры это понимают», – прокомментировал вице-мэр.

Отметим, что скандалы из-за точечной застройки в Екатеринбурге вспыхивают регулярно. Так, совсем недавно жители новостройки на Уктусе пожаловались на застройщика, который занял их участок. В прошлом году екатеринбуржцы обратили внимание на растущий огромный офисник, расположенный вплотную к усадьбе купца Железнова. В прошлом таких историй, когда девелоперы буквально втыкали многоэтажки в ограниченный участок земли, было еще больше.

У жителей города есть месяц, чтобы принять участие в общественных обсуждениях корректировки Правил землепользования и застройки. Свои предложения и замечания можно оставить на сайте администрации города, авторизовавшись через «Госуслуги» или лично посетить экспозицию в здании мэрии или районных администрациях.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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