Поправки об уплотнительной застройке одобрены на слушаниях в Екатеринбурге

В администрации Екатеринбурга завершились общественные обсуждения проекта поправок в Правила землепользования и застройки, которые снимают часть ограничений с девелоперов.

Как сообщил в гордуме начальник департамента архитектуры и градостроительства Алексей Храмов, всего к документу поступило 5 607 обращений от екатеринбуржцев. Из них 5 562 одобрили изменения, 45 высказались против, два голоса «не относились к предмету обсуждения». Новая редакция ПЗЗ будет рассмотрена на ближайшем заседании городской думы. Результаты общественных слушаний по закону носят рекомендательный характер.

Напомним, в Правила предлагается внести три ключевых изменения, касающихся четырех территориальных зон: Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), Ж-4 (жилая застройка 5-8 этажей) и Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Во-первых, предлагается в каждой из этих зон увеличить коэффициент строительного использования до 4, то есть застройщик сможет построить 4 квадратных метра недвижимости на одном квадратном метре земли. Во-вторых, исключаются минимальные отступы от границы земельного участка. В-третьих, в зонах Ж-4 и Ж-5 разрешается увеличить пятно застройки до 100% (сейчас можно использовать только 60% территории участка).

Поправки вызвали резонанс: общественники полагают, что снятие ограничений приведет к расцвету точечной застройки, представители строительных компаний уверяют, что это не так. Вице-мэр по капитальному строительству Алексей Бирюлин объяснял, что корректировка ПЗЗ станет мерой поддержки застройщиков на фоне экономического кризиса, который развернулся из-за ситуации с коронавирусом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.20

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