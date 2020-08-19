Уральские застройщики о новых поправках в ПЗЗ: «Они поддержат квартальную, а не точечную застройку»

В Екатеринбурге продолжаются общественные обсуждения поправок в муниципальные Правила землепользования и застройки, которые вызвали большой резонанс. Некоторые общественники опасаются, что из-за нововведений в уральской столице расцветет точечная застройка. Впрочем, эксперты строительной отрасли не согласны с этим утверждением.

Напомним, в документ предлагается внести три ключевых изменения, касающихся территориальных зон Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), Ж-4 (жилая застройка 5-8 этажей) и Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Во-первых, предлагается в каждой из этих зон увеличить коэффициент строительного использования с 3 до 4. То есть, на одном квадратном метре земли девелопер сможет построить 4 квадратных метра недвижимости. Во-вторых, исключаются минимальные отступы от границы земельного участка. В-третьих, в зонах Ж-4 и Ж-5 разрешается увеличить пятно застройки до 100% (сейчас можно использовать только 60% территории участка).

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников ранее объяснял, почему для профессионального сообщества так важны эти поправки. По его словам, изменения в ПЗЗ – это отказ от дублирования уже существующих ограничений застройки.

«Архитекторы и строители хорошо знают, что федеральный корпус норм (СанПиНы, пожарные и так далее) содержат исчерпывающие требования и ограничения по осуществлению застройки. В частности, плотность застройки нормируется требованиями по размеру и расположению детских площадок, площадок для отдыха взрослых, площадок для сбора мусора, организацией проездов и хранения автотранспорта и так далее. Кроме того, плотность застройки всегда регламентирована требованиями по инсоляции, то есть фактической прямой солнечной освещенности каждой квартиры. Вопросы разнообразных отступов и процента застройки максимально жестко регламентированы требованиями пожарной безопасности в части проезда, постановки, разворота пожарных машин, фактического угла съема и работы пожарной лестницы и так далее. В силу этого говорить о какой-либо революции или значимой либерализации ПЗЗ Екатеринбурга с новыми поправками не представляется возможным. Соблюдение федерального комплекса норм было и остается основной задачей учреждений экспертизы и государственного строительного надзора», – прокомментировал Трапезников.

В то же время новая редакция ПЗЗ позволит застройщикам сократить сроки прохождения разрешительных процедур и отказаться от «избыточных многомесячных, а иногда и многолетних административных барьеров», подчеркнул руководитель строительной гильдии.

На этот аспект также обращал внимание вице-мэр Екатеринбурга по вопросам градостроительства Алексей Бирюлин. По словам чиновника, корректировка правил станет мерой поддержки строительных компаний на фоне кризиса, развернувшегося из-за пандемии коронавируса. Кроме того, городским властям сегодня необходимо искать баланс между достижениями целевых показателей нацпроекта «Жилье» и созданием инфраструктуры. Снижение административных барьеров для застройщиков облегчает эту задачу.

Заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова отмечает, что в любом случае главным ограничением застройки является плотность проживания людей в квартале, микрорайоне и районе. По ее словам, даже выходя на маленький пятачок, застройщику нужно доказывать, укладывается ли он в прогнозируемую для всего района плотность или нет. Другие поправки в ПЗЗ касаются эффективности использования земельного участка. «Говорить о том, что с какого-то участка можно будет получить больше квадратных метров – это иллюзия. Скорее, это позволяет архитекторам более эргономично расположить здание и распределить площади по разным домам внутри квартала – при этом плотность останется единой. К тому же, существуют ограничения по пожарным проездам, инсоляции, обеспечению социальными объектами. Даже если какой-нибудь застройщик решит, что он может на маленьком участке построить 100 тысяч квадратных метров жилья, то ему под этот объем нужно будет построить пропорциональное количество инфраструктуры», – отмечает эксперт.

В то же время представительница строительной корпорации подчеркивает, что стопроцентный коэффициент использования земельного участка, наоборот, даст возможность распределять застройку более равномерно. «Это как раз влияет на то, чтобы дома не вверх росли, а распространялись по всей территории участка среднеэтажными и нижнеэтажными проектами. Изменения, на наш взгляд, пойдут на пользу градостроительному облику Екатеринбурга – они поддержат именно квартальную, а не точечную застройку города. Это приведет к выстраиванию периметров кварталов и формированию внутри них уютных дворов», – считает Надежда Абакумова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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