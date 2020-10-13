Мэрия заказала разработку рекомендаций для застройки в центре Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга готовится принимать новые правила застройки города. На сайте госзакупок появился аукцион на «Оказание услуг по разработке методических рекомендаций к подготовке объемно-пространственного регламента для трех отдельных территорий». В техзадании указан участок в центре города: в границах пр. Ленина – ул. Вайнера – ул. 8 Марта – ул. Попова – ул. Хохрякова – ул. Радищева – ул. Чернышевского площадью 39,4 га. Отметим, здесь речь идет фактически о двух участках: в границах Ленина – Вайнера – 8 Марта – Попова, где сейчас находятся администрация города и «Пассаж», и участок в границах Хохрякова – Радищева – Чернышевского, больший по площади. Еще два участка, о которых идет речь в ТЗ, – это территория панельной застройки в границах улиц Комсомольская – Академическая – Студенческая – Первомайская и незастроенная территория по улицам Академика Басова – Академика Лихачева – Академика Вавилова, последняя находится в Истоке, две другие пока не существуют.

Исполнитель должен будет продумать, как органично вписать новые дома в существующий городской пейзаж, а для этого предложить, как выделить территориальные зоны на этих участках, продумать высоту застройки, отступы от красной линии, прописать требования к первым этажам зданий и к ограждениям, включая высоту первого этажа, уровень входа относительно уровня земли, процент остекления. Отдельно в историческом центре города нужно будет разработать требования к архитектурному облику: требования к проемам, ключевым элементам фасада, цветовым решениям. Создатели методички также должны будут визуализировать наработки и предложить, как интегрировать все это в градостроительную документацию Екатеринбурга. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 ноября, максимальная цена контракта – 1,2 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в Екатеринбурге разгорелся скандал из-за уплотнительной застройки в центре города. Мэрия решила внести изменения в Правила землепользования и застройки, позволив девелоперам максимально использовать земельный участок, строить больше квадратных метров недвижимости и при этом не согласовывать архитектурный облик здания.

Но комиссия по городскому хозяйству гордумы поправки заблокировала. Председатель комиссии Александр Колесников обвинил застройщиков в «бессовестном лобби», указав, что снятие ограничений в ПЗЗ позволит увеличить плотность застройки в Екатеринбурге на 25%, это обернется нехваткой мест в школах и садиках. Строители возразили. «Доминирующим эффектом работы строительного комплекса является увеличение нормы обеспеченности горожан квадратными метрами жилья (по данным администрации Екатеринбурга, на конец 2019 года в среднем на одного жителя приходилось 26 кв. м общей площади жилых помещений, в 2003 году этот показатель составлял 19,6 кв. м). Людей, детей, не становится пропорционально больше. Они просто начинают жить чуть лучше, отселяться от родителей, переезжать в новые квартиры», – заявили в Гильдии строителей Урала. В ответ администрация города выпустила заявление, отметив, что гильдия – не единственная организация в сфере строительства.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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