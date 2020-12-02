В ДОМ.РФ назвали условия, на которых готовы сотрудничать с Екатеринбургом: «Города не должны быть как в фильме «С легким паром»

В корпорации «ДОМ.РФ» рассказали о стандарте комплексного развития территорий, которые будут применять регионы России. Это стратегия, которая упорядочивает, в первую очередь, принципы жилищного строительства в стране. Однако не во всех регионах локальные документы соответствуют стандарту. Так, в Екатеринбурге недавно были изменены правила землепользования и застройки, фактически разрешившие уплотнительную градостроительную политику. Как это скажется на отношениях администрации Екатеринбурга с «ДОМ.РФ», которая выступает в качестве агента РФ по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов федерального имущества, «Новому Дню» рассказал заместитель генерального директора корпорации Денис Филиппов.

«Развитие жилищного и иного строительства в регионе по моему убеждению должно происходить, с одной стороны, глазами субъекта, с другой – с условиями и учетом того документа, который в ближайшее время регионы будут применять – я говорю о стандарте комплексного развития территорий, – подчеркнул он. – По поводу уплотнительной застройки говорить сложно, но не будут города как в фильме «С легким паром». В документе четко разграничены условия и требования к различным частям и видам застройки в городах. Например, исторический центр. Есть параметры, от которых нельзя отступать, чтобы историческую застройку не нарушить. Есть деловые и бизнес-центры, которые позволяют строить в том числе жилье с супервысотной этажностью, это нормально. Есть окраины, которые имеют более спокойную, малоэтажную застройку. Мы в рамках стандарта КРТ уходим от полюбившихся в ИЖС трех-пятиметровых заборов, рекомендуем жить по европейским подходам, не прятаться».

Управляющий директор «ДОМ.РФ» Анатолий Азизов также ответил «Новому Дню», что корпорации важна «комплексность развития городов». «Необходимо не только жилищное строительство, но и социальная инфраструктура, образование, и так далее, поручение правительства есть по развитию научных и инновационных центров, чтобы они встраивались в контекст развития городов», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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