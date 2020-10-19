Мэр Высокинский намекнул, что уплотнительную застройку депутатам надо принять: «Крайних мнений быть не должно»

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня рассказал, что на депутатских слушаниях администрация еще раз изложит свою позицию о необходимости разрешить уплотнительную застройку в городе. По словам градоначальника, мера задумывалась как антикризисная для строителей, а поэтому «крайних позиций быть не может», – отметил Высокинский, вероятно, имея в виду мнение некоторых депутатов. Однако в мэрии обещали, что будут следить за тем, чтобы школ и детсадов в городе хватало, даже если застройку уплотнят.

Напомним, на прошлой неделе глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил городской думе провести депутатские слушания по вопросам градостроительства. На обсуждение будут вынесены отклоненные думой поправки в муниципальные ПЗЗ, которые разрешают увеличить в Екатеринбурге плотность застройки. Ранее депутаты отказались принимать поправки, заявив, что это приведет к увеличению объектов точечной застройки, нехватке детсадов и школ, а также транспортным проблемам.

Сегодня Александр Высокинский на брифинге рассказал, что инициировал слушания с одной целью – чтобы еще раз донести позицию администрации до депутатов. По словам чиновника, уплотнительная застройка – это антикризисная мера для поддержки отрасли в непростой период. При этом администрация будет следить за тем, чтобы социальная инфраструктура не страдала.

«Коэффициенты строительного использования земельных участков, утвержденные в 2015 году, ограничивают плотность застройки. Утвержден коэффициент 3 – то есть на каждом метре земельного участка можно построить над землей 3 квадратных метра. Администрация выступила с предложением не отменять эти коэффициенты, а увеличить их с трех до четырех – как антикризисную меру для поддержки строительного комплекса в наше непростое время. Чтобы после того, как будет внесено, посмотреть эффективность, посмотреть, как будут строиться объекты, и затем принимать решения по дальнейшему градостроительному регулированию, – отметил Александр Высокинский.

При этом мэр намекнул, что депутатов постараются убедить в необходимости принятия поправок в ПЗЗ. «Крайних позиций быть не может. Потому что строительный комплекс в непростой ситуации. Это огромное количество рабочих мест, это проекты, которые должны быть реализованы», – отметил Высокинский, отвечая на вопросы журналистов о сути предстоящих депутатских слушаний.

При этом мэр неоднократно в ходе брифинга подчеркивал, что недопустимость точечной застройки остается задачей горадминистрации. Мэрия также обязуется следить за тем, чтобы вместе с новыми домами строились и новые школы, детсады, парковки, появлялась транспортная инфраструктура.

«За последнее время разработан план, карта-схема строительства в городе соцобъектов. Она будет утверждена до конца года. Фактически это наши планы строительства школ, детсадов с привязкой к конкретному месту. И горожане смогут конкретно увидеть сроки, планы, объемы. И те же строительные организации, которые строят в тех или иных местах, должны понимать, когда муниципалитет придет на ту или иную стройку», – прокомментировал градоначальник.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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