Высокинский предложил провести депутатские слушания по скандальным поправкам в ПЗЗ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил городской думе провести депутатские слушания по вопросам градостроительства. Как сообщает пресс-служба мэрии, на обсуждение будут вынесены отклоненные думой поправки в муниципальные Правила землепользования и застройки, а также основные принципы формирования градостроительной политики уральской столицы, антикризисные меры в строительной сфере и еще ряд других вопросов.

Напомним, речь идет об изменениях в ПЗЗ, которые разрешают уплотнительную застройку в Екатеринбурге. Проект поправок лоббировала Гильдия строителей Урала. Документ был одобрен на формальных общественных обсуждениях, но затем его отклонила комиссия по городскому хозяйству Екатеринбургской думы. Депутаты посчитали, что снятие части ограничений с девелоперов приведет к появлению домов-«человейников» и нехватке мест в школах и детсадах.

Застройщики активно возражали. В качестве аргумента к принятию изменений в ПЗЗ они называли необходимость строить больше квадратных метров недвижимости, чтобы выполнить параметры нацпроекта «Жилье». После того, как дума заблокировала поправки, Гильдия выступила с публичным заявлением, что разрывает отношения с администрацией Екатеринбурга. В мэрии позже ответили, что не выходят из диалога со строителями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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