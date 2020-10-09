Гильдия строителей Урала и строительный комитет Свердловского союза промышленников и предпринимателей разрывают отношения с мэрией

Гильдия строителей Урала и строительный комитет Свердловского союза промышленников и предпринимателей выступили только что с совместным заявлением. Суть его заключается в следующем: в связи с кардинально разошедшимися взглядами на застройку города сотрудничество двух вышеуказанных организацией с мэрией Екатеринбурга прекращается. Текст заявления РИА «Новый День» приводит без изменения.

«Совместное заявление Гильдии строителей Урала и строительного комитета Свердловского союза промышленников и предпринимателей

В течение последних двух лет в городе Екатеринбурге происходит последовательное ухудшение условий предпринимательской деятельности в сфере капитального строительства. Необоснованное затягивание сроков рассмотрения документов; создание дополнительных административных барьеров; систематические попытки переложить на бизнес выполнение муниципальных функций; использование инструмента согласования архитектурно-градостроительных решений как способ давления на застройщиков. Все эти обстоятельства многократно подтверждены актами прокурорского реагирования, решениями судов и антимонопольной службы. Профессиональное сообщество систематически предлагало инициативы и принимало усилия по разъяснению недопустимости сложившейся ситуации. Основным инструментом этих усилий до настоящего времени являлся диалог с должностными лицами администрации Екатеринбурга в составе различных комитетов, комиссий, советов и т.п. К сожалению, мы вынуждены признать имитационный характер встречных усилий со стороны муниципалитета. За указанный период не произошло сколько-нибудь значимых улучшений, следует признать, что взаимодействие оказалось неэффективным. Более того, наблюдается неисполнение решений судов, протестов прокуратуры и решений инвестиционного совета при Губернаторе Свердловской области. Данные действия муниципальных руководителей ведут к снижению доступности жилья для горожан, деградации городской экономики и городской среды, невозможности выполнения целевых показателей национального проекта. Мы понимаем, что при отсутствии каких-либо изменений – как в принципах взаимодействия, так и в организационный структуре – ничего не изменится. В данной ситуации, совместным решением уполномоченных коллегиальных органов, мы заявляем о нецелесообразности продолжения диалога с администрацией города Екатеринбурга по вопросам архитектурноградостроительной деятельности и оптимизации регуляторной среды в сфере капитального строительства. В связи с этим Гильдия и строительный комитет отзывают полномочия всех своих представителей в постоянных, а равно временных коллегиальных совещательных органах, созданных совместно с администрацией Екатеринбурга».

Екатеринбург, Елена Васильева

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