Мэрия Екатеринбурга ответила на ультиматум застройщиков

В администрации Екатеринбурга прокомментировали заявление Гильдии строителей Урала о разрыве сотрудничества с городской властью. Мэрия готова пойти на переговоры. «Мы из диалога не выходим. В любом случае будем разговаривать и с застройщиками, и с депутатами городской думы», – сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов.

Напомним, сегодня застройщики через СМИ распространили заявление о том, что отзывают своих представителей из всех городских совещательных комиссий по градостроительству. Причиной называется «последовательное ухудшение условий предпринимательской деятельности в сфере капстроительства» в течение последних двух лет, создание административных барьеров и попытки переложить на бизнес муниципальные функции (имеется в виду строительство социальных объектов). Поэтому принято совместное решение о прекращении сотрудничества с администрацией города.

На этой неделе комиссия по городскому хозяйству Екатеринбургской думы заблокировала поправки в муниципальные Правила землепользования и застройки, которые снимали часть ограничений с застройщиков. Документ продвигала мэрия. Чиновники отмечали, что вносимые изменения станут мерой поддержки для строительных компаний во время пандемии. Однако поправки вызвали резонанс среди общественников. Депутаты также заявили, что снятие ограничений приведет к точечной застройке и созданию «человейников».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.20

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