Екатеринбургские депутаты заблокировали поправки, разрешающие уплотнительную застройку: «Нас жители проклянут, если примем такое»

Комиссия по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга отклонила пакет поправок в муниципальные Правила землепользования и застройки, которые снимают часть ограничений с девелоперов. Дискуссия получилась достаточно бурной. Председатель комиссии Александр Колесников обвинил застройщиков в «бессовестном лобби» и предложил не выносить вопрос на думу. Против этого решения выступили пять депутатов, так или иначе связанных со строительной сферой, но их голосов не хватило.

Напомним, в чем заключалась суть поправок в ПЗЗ. Изменения касались четырех территориальных зон: Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), Ж-4 (жилая застройка 5-8 этажей) и Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). В проекте предлагалось увеличить коэффициент строительного использования территории (КСИТ) с 3 до 4, то есть разрешить застройщикам строить 4 квадратных метра недвижимости на 1 квадратном метре земли. Также исключались минимальные отступы от границы земельного участка. В зонах Ж-4 и Ж-5 предлагалось увеличить пятно застройки до 100%, то есть разрешить девелоперам полностью застраивать земельный участок.

Вице-мэр по капстроительству Екатеринбурга Алексей Бирюлин не скрывал, что новая редакция ПЗЗ стала результатом переговоров администрации с крупными застройщиками. Сегодня депутаты напрямую спросили у чиновника, могут ли эти послабления спровоцировать рост точечной застройки в городе, а заодно увеличить дефицит школ и детсадов, которых и так не хватает.

«Я всерьез надеюсь, что территории будут осваиваться комплексно, в рамках проектов планировки. Мы рассчитываем на это, у нас были разговоры с застройщиками. Решение [о поправках в ПЗЗ] направлено, чтобы получить более гибкий механизм проектирования строительства. Застройка в городе может быть разнородной, но в целом баланс [этажности] по территориальной зоне сохраняется», – ответил Бирюлин.

«То есть вы не можете дать гарантий, что точечной застройки не будет?» – уточнил Александр Колесников. Вице-мэр снова повторил заученную формулировку. «Так ответьте на вопрос!» – потребовали депутаты. Сделав паузу, Бирюлин добавил: «Я другого вам не отвечу».

В защиту поправок выступили несколько депутатов. В частности, главный инженер БЦ «Антей» Виктор Сомиков предположил, что если разрешить застройщикам строить больше квадратных метров, они начнут делать более просторные квартиры, то есть это необязательно приведет к возникновению «человейников».

Гендиректор компании «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий заявил, что все застройщики Екатеринбурга работают в правовом поле, и попросил вице-мэра уточнить, какую долю занимает точечная застройка в общем объеме сдаваемого жилья. Бирюлин ответил, что не более 30%. «Какие 30%? Вы как считаете? Всего лишь 3%!» – взвился депутат.

Александр Колесников заявил, что снятие ограничений в ПЗЗ позволит увеличить плотность застройки в Екатеринбурге на 25%, и назвал поправки в документ антинародными. «Я вижу здесь явное бессовестное лоббирование строительных интересов в ущерб горожанам. Город не может тратить бюджет на дороги и школы, чтобы было хорошо строителям-олигархам. Если мы сейчас примем этот документ, жители нас проклянут», – прокомментировал председатель комиссии.

Крицкий назвал его выступление оскорбительным: «Не надо разжигать классовую ненависть к застройщикам. Мы нормальные люди».

Николай Смирнягин поддержал коллег-застройщиков, но предложил не принимать поправки пакетом, а разбить их по блокам и обсудить отдельно. В итоге документ был отправлен на доработку в администрацию города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.20

С довыборов в ЕГД сходит второй кандидат: «Сдал в 10 раз меньше подписей, чем нужно». / МинАПК: уборочная кампания в Свердловской области заканчивается. / Под Каменском-Уральским ГИБДД и МЧС перекроют трассу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»