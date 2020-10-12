Застройщики требуют от мэра и гордумы пресечь «создание препятствий» для отрасли

Комитет по строительству Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей обратился к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому и председателю гордумы Игорю Володину с требованием пресечь «любые попытки создания препятствий для работы строительного комплекса».

Попыткой препятствовать их работе строители назвали отказ комиссии гордумы по городскому хозяйству рассматривать корректировку правил землепользования и застройки, в частности, увеличение коэффициента строительного использования территории (КСИТ) с 3 до 4. Это позволило бы застройщикам строить 4 квадратных метра недвижимости на 1 квадратном метре земли.

Как сообщал «Новый День», на заседании председатель думской комиссии Александр Колесников заявил, что снятие ограничений в ПЗЗ позволит увеличить плотность застройки в Екатеринбурге на 25%, и назвал поправки в документ антинародными. «Я вижу здесь явное бессовестное лоббирование строительных интересов в ущерб горожанам. Город не может тратить бюджет на дороги и школы, чтобы было хорошо строителям-олигархам. Если мы сейчас примем этот документ, жители нас проклянут», – прокомментировал председатель комиссии. Депутат-застройщик Владимир Крицкий назвал его выступление оскорбительным: «Не надо разжигать классовую ненависть к застройщикам. Мы нормальные люди».

В обращении застройщиков к мэру и спикеру говорится, что приведенные депутатом Колесниковым аргументы об увеличении нехватки объектов социальной инфраструктуры при новом жилищном строительстве «являются популизмом». «Основной причиной нехватки объектов социальной инфраструктуры, до сегодняшнего момента, был приоритет в освоении сельскохозяйственных земель на периферии города, где требуется дорогостоящее строительство с нуля всей необходимой для новых районов инфраструктуры. Предложенные профессионалами изменения в Правила землепользования позволят вовлечь в хозяйственный оборот большее количество земли, в том числе, сложные участки с обременениями – аварийными, ветхими, морально устаревшими объектами. Это увеличит поступление доходов в бюджет, а значит, позволит направить больше средств на развитие инфраструктуры и общественных пространств», – говорится в письме, под которым подписались гендиректор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев, председатель Совета директоров «Корин Холдинг» Андрей Бриль, гендиректор Группы компаний «Брозекс» Вячеслав Брозовский, учредитель ООО «Малышева, 73» Игорь Заводовский, гендиректор АО «Специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий и другие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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