Строители возразили депутатам: «Рост жилого фонда не ведет к дефициту детских садов»

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников заявил, что построенные в 2000-е годы миллионы квадратных метров жилья «никоим образом не вызывали пропорционального роста населения Екатеринбурга», а значит, неверно напрямую связывать объем строительства жилья в городе с нехваткой мест в детских учреждениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление было сделано в ответ на вчерашний демарш комиссии гордумы по городскому хозяйству: депутаты отклонили пакет поправок в муниципальные Правила землепользования и застройки, которые снимают часть ограничений с девелоперов. Дискуссия получилась достаточно бурной. Председатель комиссии Александр Колесников обвинил застройщиков в «бессовестном лобби» и предложил не выносить вопрос на думу. Против этого решения выступили пять депутатов, так или иначе связанных со строительной сферой, но их голосов не хватило. По словам Колесникова, снятие ограничений в ПЗЗ позволит увеличить плотность застройки в Екатеринбурге на 25% – он назвал поправки в документ антинародными. «Я вижу здесь явное бессовестное лоббирование строительных интересов в ущерб горожанам. Город не может тратить бюджет на дороги и школы, чтобы было хорошо строителям-олигархам. Если мы сейчас примем этот документ, жители нас проклянут», – прокомментировал он. В итоге документ был отправлен на доработку в администрацию города.

Гильдия строителей Урала во главе с Вячеславом Трапезниковым ответила, что депутаты исходили из неверной гипотезы: «Доминирующим эффектом работы строительного комплекса является увеличение нормы обеспеченности горожан квадратными метрами жилья (по данным администрации Екатеринбурга, на конец 2019 года в среднем на одного жителя приходилось 26 кв. м общей площади жилых помещений, в 2003 году этот показатель составлял 19,6 кв. м). Людей, детей, не становится пропорционально больше. Они просто начинают жить чуть лучше, отселяться от родителей, переезжать в новые квартиры», – заявили строители.

Между тем, как уже сообщал «Новый День», мест в детских учреждениях в новых микрорайонах действительно не хватает. В 2019 году города Александр Высокинский заявил, что для перевода всех городских школ на односменный режим к 2025 году Екатеринбургу необходимо порядка 30-40 миллиардов рублей из дополнительных источников. Прошлый год в Екатеринбурге вообще оказался одним из самых сложных в плане дефицита мест в школах. На юго-западе города школа № 23 оказалась невероятно переполнена, а в школе № 181 пришлось создавать учебные места за счет учительских.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.10.20

7 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Аэропорт Кольцово и Роспотребнадзор прокомментировали ситуацию с пунктом тестирования на ковид. / Екатеринбургские депутаты заблокировали поправки, разрешающие уплотнительную застройку: «Нас жители проклянут, если примем такое». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»