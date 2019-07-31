российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 31 июля 2019, 11:14 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбургу понадобится еще 40 миллиардов рублей для перевода школ на односменку

Для перевода всех городских школ на односменный режим к 2025 году Екатеринбургу необходимо порядка 30-40 миллиардов рублей из дополнительных источников. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции глава города Александр Высокинский.

«Мы сегодня стремимся к реализации этих планов. Когда мы говорим, о 2025-2035 годах, эти решения предполагаются. Вопрос в том, сколько денег мы будем вкладывать в строительство новых школ. Именно в этом заключается сейчас наша работа по привлечению средств. Сколько нам школ необходимо, чтобы решить проблему, – мы понимаем. Сколько средств мы фактически привлечем – тоже понимаем. Сколько нужно привлечь сверх того, что у нас есть, это как раз и является задачей. Нужно еще плюс 40-50%. В абсолютных цифрах это порядка 30-40 миллиардов рублей. Понятно, что это не в год, а за пять лет», – отметил мэр.

По словам Высокинского, сейчас в городе одновременно строится 7-8 школ, и это прецедент для Екатеринбурга. На стадии проектирования находится еще 2 300 школьных мест.

Привлекать областные и федеральные деньги для строительства новых школ мэрия собирается с помощью национальных проектов. Городские чиновники разработали так называемые тепловые карты, где показан прогнозируемый дефицит мест в детских садах и школах по каждому микрорайону на 2025, 2030 и 2035 годы.

Чтобы получить эти данные, Екатеринбург разделили на 57 градостроительных участков, в каждом из них подсчитали объем существующей и планируемой жилой застройки, количество социальных объектов, число жителей на данный момент (в том числе детей дошкольного и школьного возраста). Согласно прогнозам мэрии, население Екатеринбурга к 2035 году увеличится до 1,7 миллиона жителей – за счет естественного прироста и миграционного потока.

Вице-мэр по вопросам капстроительства Алексей Бирюлин сообщил, что материалы по дефициту школ и детсадов в отдельных микрорайонах обсуждались с застройщиками.

«Их первая реакция была: а как все это будет строиться. Ведь сейчас социальная инфраструктура – это вопросы местного значения. И кто-то пока молчит, кто-то понимает, что наличие социальных объектов повышает привлекательность нового жилого микрорайона. Мы пытались донести до коллег, что это общая задача, которую необходимо решать совместными усилиями. Но нужны действия, в том числе и по изменению законодательства», – отметил он.

«Никто не ждет от застройщиков, что они будут строить детские сады и школы за свой счет, потому что рентабельность стройки это не позволяет. Социальные объекты будет строить город, – заявил Александр Высокинский. – Но мы должны понимать логику очередности, почему эти школы строят в этих микрорайонах, а не в других. Поэтому и были сделаны «тепловые» карты, где, как на светофоре, есть красные, желтые и зеленые цвета. Красные зоны – это то, что нужно закрывать как можно быстрее. Но мы понимаем, что на каждый построенный 1 миллион квадратных метров жилья, нужно вкладывать 10 миллиардов рублей на развитие социальной и дорожной инфраструктуры. А это задача муниципалитета».

Напомним, ранее Александр Высокинский, отчитываясь перед депутатами, упомянул, что в предыдущие годы городские чиновники уже подписали градостроительную документацию на строительство 30 миллионов жилых квадратных метров. Причем примерно половина из этого объема будет реализована в ближайшие пять лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.07.19

В Свердловской области запускают программу по обучению женщин бизнесу. / В Свердловской области закроют шесть нелегальных палаточных лагерей. / Школа заплатит 40 тысяч рублей девочке, сломавшей палец на перемене. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров