Екатеринбургу понадобится еще 40 миллиардов рублей для перевода школ на односменку

Для перевода всех городских школ на односменный режим к 2025 году Екатеринбургу необходимо порядка 30-40 миллиардов рублей из дополнительных источников. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции глава города Александр Высокинский.

«Мы сегодня стремимся к реализации этих планов. Когда мы говорим, о 2025-2035 годах, эти решения предполагаются. Вопрос в том, сколько денег мы будем вкладывать в строительство новых школ. Именно в этом заключается сейчас наша работа по привлечению средств. Сколько нам школ необходимо, чтобы решить проблему, – мы понимаем. Сколько средств мы фактически привлечем – тоже понимаем. Сколько нужно привлечь сверх того, что у нас есть, это как раз и является задачей. Нужно еще плюс 40-50%. В абсолютных цифрах это порядка 30-40 миллиардов рублей. Понятно, что это не в год, а за пять лет», – отметил мэр.

По словам Высокинского, сейчас в городе одновременно строится 7-8 школ, и это прецедент для Екатеринбурга. На стадии проектирования находится еще 2 300 школьных мест.

Привлекать областные и федеральные деньги для строительства новых школ мэрия собирается с помощью национальных проектов. Городские чиновники разработали так называемые тепловые карты, где показан прогнозируемый дефицит мест в детских садах и школах по каждому микрорайону на 2025, 2030 и 2035 годы.

Чтобы получить эти данные, Екатеринбург разделили на 57 градостроительных участков, в каждом из них подсчитали объем существующей и планируемой жилой застройки, количество социальных объектов, число жителей на данный момент (в том числе детей дошкольного и школьного возраста). Согласно прогнозам мэрии, население Екатеринбурга к 2035 году увеличится до 1,7 миллиона жителей – за счет естественного прироста и миграционного потока.

Вице-мэр по вопросам капстроительства Алексей Бирюлин сообщил, что материалы по дефициту школ и детсадов в отдельных микрорайонах обсуждались с застройщиками.

«Их первая реакция была: а как все это будет строиться. Ведь сейчас социальная инфраструктура – это вопросы местного значения. И кто-то пока молчит, кто-то понимает, что наличие социальных объектов повышает привлекательность нового жилого микрорайона. Мы пытались донести до коллег, что это общая задача, которую необходимо решать совместными усилиями. Но нужны действия, в том числе и по изменению законодательства», – отметил он.

«Никто не ждет от застройщиков, что они будут строить детские сады и школы за свой счет, потому что рентабельность стройки это не позволяет. Социальные объекты будет строить город, – заявил Александр Высокинский. – Но мы должны понимать логику очередности, почему эти школы строят в этих микрорайонах, а не в других. Поэтому и были сделаны «тепловые» карты, где, как на светофоре, есть красные, желтые и зеленые цвета. Красные зоны – это то, что нужно закрывать как можно быстрее. Но мы понимаем, что на каждый построенный 1 миллион квадратных метров жилья, нужно вкладывать 10 миллиардов рублей на развитие социальной и дорожной инфраструктуры. А это задача муниципалитета».

Напомним, ранее Александр Высокинский, отчитываясь перед депутатами, упомянул, что в предыдущие годы городские чиновники уже подписали градостроительную документацию на строительство 30 миллионов жилых квадратных метров. Причем примерно половина из этого объема будет реализована в ближайшие пять лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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