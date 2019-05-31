«181-я не резиновая», – жители Краснолесья провели акцию в поддержку строительства школ и детсадов (ФОТО)

В микрорайоне Краснолесье сегодня прошел флешмоб на территории школы №181. Поучаствовать в акции пришла группа активных родителей вместе с детьми. На асфальте они нарисовали мелом «181 не резиновая».

Мероприятие активисты решили снять на видео, чтобы рассказать пользователям социальных сетей о том, что в микрорайоне Краснолесье катастрофически не хватает школьных мест. Родители надеются, что чиновники прислушаются к ним и примут решение о строительстве новой школы шаговой доступности.

Школа № 181 рассчитана на 830 учащихся, но занятия посещают 1 600 детей в две смены, в классе по 30-35 человек. В сентябре в образовательное учреждение придут 400 первоклашек, 372 из них уже зачислены, рассказывает мама ученицы Дарья Леушканова. Ранее директор школы Равиль Абдулин рассказал «Новому Дню», что для размещения всех детей придется переоборудовать некоторые помещения. Например, убрать учительскую, разгородить актовый зал и объединить несколько кабинетов. Ремонт будет проходить летом.

Кроме того, на территории школы появится пристрой. На этой неделе определился подрядчик, который займется строительством. Из муниципальной казны выделено 590,8 миллионов рублей на возведение сооружения.

Екатеринбург, служба информации

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