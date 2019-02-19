Убрать учительскую, разгородить актовый зал: как школа № 181 будет впихивать в себя 400 первоклассников вместо 150 (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Краснолесья и Академического вышли на улицы города, чтобы собрать подписи за строительство новых школ и детских садов. Местные говорят, что их детям негде учиться, так как имеющиеся общеобразовательные учреждения забиты «под завязку». И с каждым годом мест больше не становится. Подробности – в материале «Нового Дня».

В школах Екатеринбурга – катастрофическая нехватка мест

Жительница Академического Мария Якова рассказывает, что проблемы с нехваткой мест в школах и детских садах проявилась несколько лет назад. Снять нагрузку должны были новые общеобразовательные учреждения. По словам женщины, планировалось, что в микрорайоне появятся три новые школы и восемь детских садов. «До 2021 года все это должны были построить. А их даже не начали строить. По плану 2017 года, на тех местах, где были садики и школы, на сегодняшний день здесь жилые дома. Сейчас у нас школы и садики переполнены на 50%», – говорит горожанка.

С нехваткой школьных мест столкнулись и жители соседнего микрорайона Краснолесье. По словам Ольги Михайленко, 80 детей, которые должны были пойти в школу № 181, вынуждены ездить в общеобразовательные учреждения на Юго-Запад. На дорогу в одну сторону ученики тратят около полутора часов, рассказывает Ольга.

Директор школы № 181 Равиль Абдулин подтверждает, что здание перегружено. По словам руководителя, на сегодняшний день в учреждении обучаются 1 600 школьников. В классе одновременно на уроках сидят по 32-34 ребенка в две смены. При этом, по нормам СанПиН, здание рассчитано всего на 830 учащихся, говорит директор школы. В будущем учебном году количество детей еще увеличится, так как учреждение – по решению департамента образования администрации Екатеринбурга – должно будет принять 400 первоклашек вместо запланированных 150. Для размещения всех детей в школе планируют переоборудовать помещения. «Допустим, кабинет стоматологии будем ликвидировать, расширять и соединять с иностранным языком. Соответственно, получится учебный нормальный кабинет. Убирать будем учительскую. Будем смотреть, где можно поджаться», – рассказал Равиль Абдулин.

Директор дополнил, что к декабрю 2020 году должен появиться долгожданный пристрой, который будет рассчитан на 650 человек. Помещение должны будут занять начальные классы. «Это однозначно временная мера, и необходимо строительство еще одной школы. Все это прекрасно понимают. Недалеко собираются строить школу на 1 100 мест», – дополнил директор школы № 181.

По данным администрации Екатеринбурга, новая школа на 1 200 мест должна появиться в Академическом районе в июне 2020 года. Сами жители Академического и Краснолесья считают, что мест в школах все равно будет недостаточно, так как с появлением новостроек увеличивается и потребность в образовательных учреждениях.

Волонтеры будут собирать подписи в пользу строительства новых школ до конца недели. Далее активисты планируют полученные автографы обеспокоенных родителей разослать представителям разных уровней власти и надзорным органам.

Сегодня администрация Екатеринбурга опубликовала экстренный план решения «школьного» вопроса. Из которого следует, что в этом году сдадут только 1 школу.

«Комитету по строительству поручено оценить возможность и максимально нарастить темпы строительства уже возводимых объектов, а также тех, приступить к которым планируется в этом году. Необходимо, чтобы они были введены в эксплуатацию в следующие сроки:

Школа № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23) – июнь 2019 года;

Школа № 80 (улица Калинина, 26 «а») – июнь 2020 года;

Школа на 1 тысячу 200 мест (Академический микрорайон, квартал 26) – июнь 2020 года;

Новый корпус школы № 181 – декабрь 2020 года;

Новый корпус-пристрой к лицею № 173 (улица Народной Воли, 21) – декабрь 2020 года;

остальные школы муниципальной программы, начало строительства которых запланировано в этом году – 2021 год».

Вчера тема нехватки мест в школах поднималась в ходе визита в Екатеринбург детского омбудсмена Анны Кузнецовой. «Вопрос мы обсудили сразу с руководителем региона. Было четко сказано, где и когда будут строиться новые школы. В ближайшие два года – этот и следующий – откроется в Солнечном новая школа. Важно, чтобы родители четко знали, когда и куда их дети пойдут в школу», – сообщила на брифинге правозащитница. Но как быть с нехваткой мест в этом году – так и не прозвучало.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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