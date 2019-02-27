«Почему дети должны учиться в таких условиях?!» – родители первоклассников высказали претензии чиновникам администрации (ВИДЕО)

Жители Академического и Краснолесья сегодня лично высказали свои претензии городским чиновникам по поводу проблем, связанных с нехваткой школ в новых районах с интенсивной застройкой. Самая катастрофическая ситуация сложилась в Краснолесье – здесь всего одна школа на большой район с многоэтажками. Этой школе – №181 придется принять 400 первоклашек вместо предполагаемых 150. И это притом, что в школе уже учится гораздо большее число детей, чем планировалось. Родители учеников возмущены – почему продолжают застройщикам давать разрешения на строительство, не обращая внимания на необеспеченность района социальной инфраструктурой, почему возведение обещанного пристроя растянулось на годы, почему их детям теперь придется учиться в классах по 40 человек и почему в кризисной ситуации нельзя строить школы также, как дома – ускоренно и круглосуточно.

Родители первоклашек и чиновники ищут выход из кризисной ситуации

Чиновники объясняют, что проблемы связаны с нехваткой бюджетных средств, обещают ускорить темпы строительства и просят потерпеть. Пристрой, который мог вы временно решить проблемы 181-й школы, обещают сдать в 2020 году. «Да и он решит проблему лишь на 2 года», – отмечает начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

«Мы бы хотели документ, в котором прописано ответственное лицо за ситуацию. Но нам нужны даты другие, нас не устраивает дата 2020 год. Нас устраивает дата ноябрь 2019 года, в идеале сентябрь. А вообще в 2019 году мы хотим не только пристрой, а пять школ. Те, которые были в плане», – говорят родители первоклашек.

«Документ действительно нужен, утвержденный. Это график производства работ по строительству пристроя школе №181. И по строительству школы в 26 квартале. Этот документ, я считаю, должен появиться в течение двух-трех недель. Аналогичный документ нам необходим по проектированию других школ», – ответил глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

Председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин во время своего выступления сказал, что у них в планах есть строительство дополнительных школ. «Сейчас в разработке у нас находится проект школы еще в 10 квартале микрорайона Академический на 1100 мест, может он по результатам проектирования будет на 1200 мест. И в будущем за рекой Патрушихой еще 4 школ – ввод этих объектов после 2023 года», – рассказал присутствующим Николай Сметанин.

В микрорайоне Краснолесье может появиться новая школа на бульваре Семихатова, но на данный момент необходимый участок земли находится в федеральной собственности. Представители городских властей говорят, что обратились с просьбой о передаче участка в муниципальную собственность. «Мы обратились пользователю, а также к собственнику земли федерального агентства по управлению федеральным имуществом о передаче части земельного участка, находящегося в распоряжении уральского отделения Академии наук под строительство школы по бульвару Семихатова», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» Николай Сметанин.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук. Антон Отман

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