И чего все эти дети внезапно пошли в школу? Или демографическая яма, в которую упал Куйвашев

Ситуация с нехваткой мест в школах Свердловской области в этом году грозит достичь своего апогея. Уже ведутся разговоры об объединении школ и появляются первые «Х» классы. Свердловские власти пытаются принимать экстренные меры: например, сегодня ДИП сообщил, что в этом году будет создано более 6 тысяч дополнительных мест. Вот только анализ сложившегося в области положения показывает, что заявленные цифры – капля в море, а виной всему – недальновидная финансовая политика свердловского правительства, которое вовремя не разглядело грозящую региону опасность.

Начинать думать об этом надо было раньше, но проблему пытались разными способами отодвинуть или замять. То надеялись на демографический спад, то обещали, что строить будут, но попозже, когда появятся деньги. Но именно на это деньги никак не находились. Зато находились на другое: строительство конгресс-центра, ледовой арены, туристического кластера и так далее.

РИА «Новый День» напоминает читателям историю вопроса, приводя только те цифры и факты, которые стали достоянием широкой общественности.

2012 год

Когда Евгений Куйвашев, бывший полпред президента в УрФО, встал во главе области, ему сообщили, что самой острой проблемой в регионе являются детские сады, точнее, их нехватка. 31 мая губернатор пригласил молодых родителей на встречу, так как 1 июня они собрались выйти на митинг за активное строительство детских садов. И объяснил: проблема нехватки садиков будет решена только тогда, когда наступит очередной демографический спад. Также он подчеркнул, что, по прогнозам свердловского минобразования, это произойдет уже скоро – в 2017 году. Проблема с детскими садами к 2017 году, действительно, значительно утратила остроту. Но вот думать о том, чем обернется бум рождаемости 2011-2012 годов и что все эти малыши после окончания детских садов пойдут в школу, видимо никто не захотел.

Юрий Биктуганов, министр образования, на митинге 1 июня 2012 года

2014 год

В августе, накануне начала нового учебного года, федеральный министр образования Дмитрий Ливанов говорит о новом тренде: эффективность работы губернаторов в сфере образования теперь будут оценивать не по уровню сдачи ЕГЭ, как в прежние годы, а по количеству школьников, учащихся в первую смену. Тогда в среднем по регионам России доля школьников, обучающихся во вторую смену, составляла 25%. В Свердловской области, по данным на 2012 год, их было 32%, или 99 116 учащихся в 365 школах. По прогнозам минобра, с 2013 до 2020 года численность школьников должна была возрасти более чем на 70 тысяч человек. Но этот прогноз каких-то экстренных мер в свердловском правительстве не породил.

2015 год

По итогам 2015 года губернатору пришлось докладывать в Москве о цифрах, мало совместимых с суровой свердловской реальностью. С учетом сохранения демографического роста и необходимости перехода на односменное обучение в регионе до 2025 года была установлена потребность в создании более 144 тысяч новых мест в общеобразовательных учреждениях. При этом в регионе сложилась критическая ситуация и с финансированием ремонтов общеобразовательных школ. На заседании согласительной комиссии по бюджету-2016 министр образования Юрий Биктуганов сообщил, что муниципальные образования прислали ему заявки на ремонт школ на общую сумму 3 млрд 800 млн рублей. При этом в существующем проекте областного бюджета на эту статью расходов денег сначала не было заложено вовсе – где уж строить новые.

2016 год

С 2016 года в РФ была запущена новая федеральная программа по строительству новых школ сроком на 10 лет. Согласно ей, 70% средств на школы выделит Федерация, 25% – областной бюджет, 5% – частно-государственное партнерство. Это было хорошим подспорьем, но опять-таки недостаточным для свердловских властей. По данным на апрель 2016 года, только 19% школьников региона учились во вторую смену, но были города, где этот показатель превышал 40%, например, Верхняя Пышма.

2017 год

Два года назад минобр признал, что с задачей справиться не удается. «Сдавая школы, мы вынуждены констатировать: за год количество школьников выросло на 24 тысячи. Мы сдаем по 4-5 тысячи мест (в год), и вторая смена – это для нас проблема. Это хорошо, что Свердловская область такая популярная, конечно», – прокомментировал тогда министр Юрий Биктуганов. Но его похвальба никак не обещала решения проблемы. По его словам, пока на полное ее решение не хватает ни собственных средств, ни денег, выделяемых из федерального бюджета. В правительстве вели переговоры с банками, чтобы строить школы в кредит. Между тем в дотационном поселке Сосьве новую «Пятилетку Куйвашева» дети встретили в старой деревянной школе, которой уже более ста лет, и полы в ней провалились.

Сосьвинская школа. Фото с сайта foto-planeta.com

По итогам согласительных процедур строительство новой школы в Сосьве было включено в т.н. дополнительный перечень объектов на финансирование в 2018 году. Депутаты просили выделить деньги, но у правительства были более важные траты – закупка камер для фиксации нарушений ПДД, «Титановая долина», ремонт дорог и так далее.

2018 год

Летом 2018 года, отчитываясь перед заксобранием, губернатор сообщил, что в 2017 году области удалось ввести только 7 тысяч мест в школах. При этом планы Куйвашева были грандиозны: к 2025 году построить школ не менее чем на 150 тысяч мест. В ноябре, во время работы очередной согласительной комиссии по бюджету, стало ясно: Свердловская область провалила исполнение поручения президента по переводу всех школьников на обучение в первую смену к 2025 году. К тому же власти были шокированы числом первоклассников – детей, родившихся в 2011-2012 гг. Так, глава Березовского Евгений Писцов рассказал, что 1 сентября этого года в своем городе ему уже довелось приветствовать учеников первого «К» класса. Председатель заксо Людмила Бабушкина добавила, что ситуация со школами в Березовском еще не самая худшая. «Мне известны муниципалитеты, в которых уже и возможности трех смен исчерпаны, и в затылок дышит четвертая», – отметила она.

Кстати, новую школу в Сосьве в 2018 году строить так и не начали. Министр финансов Галина Кулаченко назвала подготовленный местной администрацией проект «слишком дорогим». «Стоимость этой школы по проекту – 325 млн рублей. Больше одного миллиона рублей на ребенка. Почему?» – заявила она. При этом к проектам, которые реализуются по инициативе самого областного правительства, подход совершенно другой. Уже около 4 млрд рублей вложено в строительство конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо», на 2019 год заложено еще 1,5 млрд рублей, и эта цифра тоже не окончательная (сейчас некоторые СМИ называют конечную цифру в 10 млрд рублей). Никакой тревоги необходимость выделения новых средств на этот объект у свердловских властей не вызвала.

2019 год

Судя по всему, наступивший год станет одним из самых тяжелых для системы образования. Что, в общем-то, предсказуемо с учетом политики областного правительства во все предыдущие годы. Февраль 2019 года традиционно ознаменовался бумом записи детей в первые классы. Был поставлен своеобразный рекорд: в школе № 23 (микрорайон Академический) к 1 сентября 2019 года будет создан 21 класс шести- и семилеток. 21-й класс должен получить букву «Х». На этой неделе в администрации Екатеринбурга заявили: чтобы записать в школы всех желающих, придется увеличить число детей в первых классах.

Нетрудно посчитать, что при существующих темпах ввода новых мест в школах – от 4 до 7 тысяч в год – ввести 150 тысяч к 2025 году Евгению Куйвашеву не удастся. Впрочем, его губернаторский срок по плану заканчивается в 2022 году, и, видимо, разбираться с этой головной болью будет уже его преемник.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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