Куйвашев доволен объёмом федеральных средств, выделенных региону на школы и метро

Губернатор Евгений Куйвашев с оптимизмом относится к перспективам выделения средств из федерального бюджета на такие нужды региона, как строительство новых школ и екатеринбургского метро.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», после отчёта губернатора перед заксобранием депутат Евгений Зяблицев поинтересовался, как частичная смена состава федерального правительства отразится на субсидиях, поступающих из Москвы в регион. В частности, можно ли рассчитывать на то, что Москва поможет Екатеринбургу со строительством школ и второй ветки метро. «Да у нас и с прошлым составом правительства проблем не было», – ответил Евгений Куйвашев.

Вместе с тем в ходе своего доклада он сообщил, что новых мест в школах не хватает. В 2017 году области удалось ввести только 7 тысяч мест в школах.

План Куйвашева позитивен: надо к 2025 году построить школ не менее чем на 150 тысяч мест.

Свердловское правительство при этом реализует другие планы. Так, напомним, еще минувшей осенью обсуждался вопрос о выделении средств на строительство новой школы в Сосьве. Проговаривалось, что эта статья расходов будет учтена при корректировке бюджета. Однако спустя полгода денег на школу так найти и не удалось. «Мы про нее не забываем. Но в планах нет», – сообщила замминистра финансов Светлана Климук при обсуждении корректировки бюджета.

Зато, как уже сообщал «Новый День», нашлись деньги (1 млрд рублей) на строительство конгресс-холла. Удалось выделить очередные 100 млн рублей заявочному комитету «Экспо-2025», 300 млн рублей на строительство нового концертного зала филармонии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.18

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