«Будем красивыми, а не умными»: дополнительные доходы потратят эффектно, а не социально

Дополнительные доходы, поступившие в казну Свердловской области, решили потратить на нужды, не связанные ни с реальной экономикой, ни с социальной сферой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судя по проекту изменений в бюджет, внесенному в заксобрание, в приоритетах у областного правительства – выставочная деятельность и спорт высших достижений. А отнюдь не строительство больниц или ферм, как предлагали депутаты.

Депутат Вячеслав Вегнер на своей странице в фейсбуке сообщил, что, в частности, на строительство конгресс-холла в «Екатеринбург-Экспо» правительство предлагает выделить МУГИСО 1 млрд рублей. Напомним, этот объект изначально вызывал недовольство у общественности как одна из самых затратных для бюджета затей свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Несколько лет она, правда, буксовала. В 2016-м глава региона заявлял, что следующий Иннопром пройдет уже в новом здании. Но сейчас сроки перенеслись – на июнь 2019 года. Необходимость возведения еще одного «дома на болоте» вызывает у екатеринбуржцев большие сомнения. Еще 100 млн рублей дадут заявочному комитету «Экспо-2025» на продвижение Екатеринбурга. На что конкретно потратят эти деньги, не уточняется. Напомним, в апреле Свердловскую область уже посетила инспекционная комиссия организаторов выставки. Других гостей из Международного бюро выставок не ожидается, зато делегация региона продолжает кругосветное турне. Добавим, что главный куратор заявки в федеральном правительстве, Аркадий Дворкович, в состав нового кабмина не вошел. Больше полумиллиарда рублей – 535 млн – уйдет Фонду поддержки спорта высших достижений. «535 миллионов, Карл!!! Да когда же они там, в высоком спорте, нажрутся наконец??? Притом при всем, должен отметить, что исполнение бюджета за 1-й квартал со стороны министерства по разделу массовый спорт полностью провалено, процент выполнения – 5.7%, вместо 20% по плану», – негодует Вегнер и резюмирует: «Прочитал про изменения в бюджет и понял – нашему субъекту всё-таки больше нравится быть красивым, чем умным».

Рассмотреть поправки в бюджет планируется 22 мая.

Напомним, при верстке бюджета 2018 года депутатами было внесено множество предложений, куда можно будет потратить дополнительные деньги, если они вдруг образуются. В этом списке были, например, строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле, общежития для училища олимпийского резерва, формирование земельных участков для многодетных семей, строительство новых ферм в Алапаевском районе, пострадавшем от вспышки туберкулеза КРС, и многое другое. Ни одно из этих предложений отражения в поправках не нашло.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.05.18

Из Екатеринбурга могут появиться новые рейсы в Тбилиси, Бургас, Барселону и Ханой. / Куйвашев перепишет «Пятилетку развития» под новые майские указы Путина. / В 2017 году свердловские организации недоплатили налог на имущество. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»