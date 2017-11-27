Кому дать, кому отказать: завершила работу согласительная комиссия по бюджету

В Свердловской области завершилась работа согласительной комиссии по проекту бюджета 2018 года и планового периода 2019-2020 гг.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, по итогам работы комиссии доходы были увеличены на 3,9 миллиарда рублей, расходы – на 4,1 миллиарда, дефицит бюджета составит 11,5 миллиарда рублей.

Министр финансов Галина Кулаченко заявила, что при корректировке проекта бюджета были предусмотрены расходы, позволяющие муниципалитетам реконструировать дороги, строить детские сады, стадионы, приобретать необходимую технику. Министерству транспорта региона «добавлено» более 350 миллионов рублей, в том числе на приобретение дорожной техники Екатеринбургу, минстрой получил дополнительно более 330 миллионов, в том числе на реконструкцию стадиона «Калининец», реализацию проекта «Эрмитаж – Урал» и другие объекты.

Еще 107,8 миллиона рублей будет выделено Асбесту и Верхней Пышме на продолжение строительства трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма; 56, 4 миллиона – Березовскому и Шале на строительство детских садов. Екатеринбургу выделят дополнительно 339,4 миллиона рублей на продолжение строительства трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма, 15 млн руб. – на содержание спортивных объектов, 13 млн руб. – на строительство спортивных объектов шаговой доступности. 240 млн рублей выделят на софинансирование строительства двух школ ( № 1 и № 80) в Екатеринбурге, 68 млн рублей – на строительство центра «Эрмитаж Урал».

Среди дополнительных средств минЖКХ – 112 миллионов рублей на выполнение поручения главы региона – реконструкцию сквера Попова в Екатеринбурге. Дополнительное финансирование также получат мероприятия по развитию фото- и видеофиксации нарушений ПДД, разведки дополнительных питьевых источников и другие.

Какие еще любопытные, с точки зрения редакции РИА «Новый День», вопросы обсуждались на заседании согласительной комиссии, указано в таблице.

№ Статья расходов Решение 1 Увеличение субсидий производителям молока с 30 до 60 копеек за литр Отказать 2 Строительство трех новых ферм в Алапаевском районе, пострадавшем от вспышки туберкулеза КРС В министерстве АПК идет расчет необходимого объема расходов. К вопросу планируется вернуться по итогам исполнения бюджета в 1 квартале 2018 года 3 Строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле (3,2 млрд рублей) Перенести на 2019-2020 год 4 Увеличение субсидий предприятиям-владельцам детских загородных лагерей (предложение СПП СО) Увеличить на уровень инфляции 5 Завершение строительства поликлиники № 1 в Октябрьском районе Екатеринбурга (357 млн) Отказать (по данным согласительной комиссии, администрация Екатеринбурга не представила необходимых документов) 6 Геологическая разведка Волковского месторождения (предложение УГМК) Выделить 10 млн рублей с последующим возвратом 7 Приобретение и обслуживание систем фотовидеофиксации нарушений ПДД (предложение УГМК-Телеком) Выделить 74 млн рублей (предложение – 582 млн) 8 Разведка новых подземных источников водоснабжения для Нижнего Тагила (вместо Черноисточинского пруда) Выделить 9 млн рублей 9 Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге Выделить 511 млн рублей 10 Определение границ зон подтопления в муниципальных образованиях (поручение президента) Выделить 116 млн рублей 11 Приобретение диагностического лабораторного оборудования для нужд департамента ветеринарии Выделить 30 млн рублей 12 Приобретение здания по адресу Екатеринбург, ул. Московская, 11 (для размещения Избирательной комиссии и Счетной палаты СО) Выделить 115 млн (с разбивкой на два года) 13 Строительство школы в поселке Сосьва Выделить 220 млн рублей 14 Строительство общежития училища олимпийского резерва в Екатеринбурге Рассматриваются варианты получения внебюджетного финансирования или получения федеральных субсидий 15 Ремонт улицы Мелиораторов в Верхотурье (36 млн рублей) В случае получения дополнительных доходов бюджета по итогам первого квартала 2018 года 16 Приобретение микроавтобуса для нужд органов МСУ г. Дегтярска (1,6 млн) Отказать 17 ОЭЗ «Титановая долина» Выделить 325 млн рублей 18 «Русский хром 2015» – на содержание очистных сооружений (43,4 млн) Отказать 19 Центр адаптивной физкультуры в Каменске-Уральском (1,2 млн) Отказать, т.к. нет юридических оснований для предоставления бюджетных средств 20 Проектирование инфраструктуры для земельных участков, выделяемых под ИЖС многодетным семьям (Екатеринбург) Отказать. Проработать возможность заменить предоставление земельного участка денежной компенсацией

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

Бывший зэк по кличке Король, устроивший бойню с подрывом гранаты на Уралмаше, отсидит в колонии 10 лет. / Водитель, устроивший ДТП с двумя погибшими, получил 2,5 года колонии. / В Екатеринбурге ребенка-инвалида с билетом высадили из автобуса. Прокуратура начала проверку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»