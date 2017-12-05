По принятии бюджета Куйвашев и депутаты засыпали друг друга комплиментами

Заксобрание Свердловской области приняло во втором и третьем чтениях закон об областном бюджете на 2018 и плановый период на 2019 и 2020 годы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», впервые за многие годы при голосовании не оказалось ни одного голоса против. За проголосовали 45 депутатов: члены фракции ЕР, ЛДПР и СР – в полном составе, коммунист Вячеслав Вегнер и «пенсионер» Евгений Зяблицев. Коммунисты Александр Ивачев, Игорь Аксёнов и Александр Ладыгин воздержались.

Вопросов пришедшему на заседание губернатору депутаты не задавали, вместо этого рассыпались в комплиментах. Кульминацией их выступлений стало заявление Зяблицева: «Уважаемый Евгений Владимирович, есть пожелание – как можно больше и чаще избирайтесь губернатором Свердловской области!" Куйвашев в ответ поблагодарил депутатов «за понимание».

Напомним, в ходе балансировки доходы бюджета были увеличены на 3,8 млрд рублей, расходы – на 4,1 млрд. В частности, были выделены дополнительные средства на строительство трамвайной ветки до Верхней Пышмы, на строительство роддома в Верхней Пышме, на составление карты зон подтопления. Некоторые нужды остались без финансирования – например, строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле, возмещение убытков животноводам Алапаевского района, пострадавшим от вспышки туберкулёза у коров, строительство инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для выделения многодетным семьям.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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