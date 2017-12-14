Больница подождет: допдоходы свердловского бюджета уйдут на погашение коммерческого кредита

Профильный комитет заксо одобрил изменения в бюджет 2017 года, согласно которым дополнительные доходы уйдут на погашение кредитов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, поправки предусматривают увеличение общей суммы доходов и расходов на 2017 год на 2,8 млрд рублей. Таким образом, уточненный прогноз по доходам областного бюджета на 2017 год составит 208,7 млрд рублей, по расходам – 222,2 млрд. По предложению министерства инвестиций и развития направят на досрочное погашение коммерческого кредита, который позволил ранее завершить строительство МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Таким образом кабмин рассчитывает сэкономить бюджетные средства на обслуживание кредита в 2018 году.

Напомним, в Свердловской области уже не первый год из-за отсутствия финансирования не решаются социально значимые вопросы. Например, строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле, а также строительство инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для выделения многодетным семьям.

Вопрос о внесении изменений в бюджет Свердловской области 2017 года включен в повестку заседания заксо на 19 декабря.

Отметим, что ранее областное правительство подвергалось критике за наращивание долговой нагрузки. Госдолг региона по состоянию на 1 октября составляет 55,5 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.12.17

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