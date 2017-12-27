Депутат заксо Вячеслав Вегнер исключен из КПРФ. Официальная причина – поддержка Куйвашева

Чкаловский районный комитет КПРФ сегодня принял решение об исключении из партии депутата заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение уже опубликовано на официальном сайте обкома. В нем указано, что Вегнера исключили «за антипартийную деятельность». «Данная деятельность выразилась в публичной поддержке кандидата в губернаторы Свердловской области, выдвинутого партией «Единая Россия», в голосовании в поддержку проекта областного бюджета, вопреки позиции фракции», – указано в решении. От себя персек обкома Александр Ивачев добавил в соцсети: «Те, кто хоть немного следил за поведением Вячеслава Михайловича, видели, что он сознательно добивался именно этого исхода. Со своей стороны мы дали товарищу время одуматься, но этого не произошло». Сам Вегнер прокомментировал кратко: «Что сказать: я – ничего не потерял, потеряла ли КПРФ – время покажет. Работать буду еще больше и лучше».

Напомним, на следующий день после губернаторских выборов Вегнер действительно сообщил в блоге, что отдал свой голос за Евгения Куйвашева, объяснив это откровенной слабостью кандидата от КПРФ – «красного банкира» Алексея Парфенова. «Что касается выборов в губернаторы – да, Куйвашев единственный реальный кандидат. Будет косячить – я не буду закрывать глаза, но на сегодня он многое делает для развития области, действительно лоббирует наши интересы у федцентра», – написал он в своем фейсбуке 11 сентября. Разошлись у депутата позиции с однопартийцами и по ряду других вопросов – созданию сурьмяного производства в Асбесте, голосованию за проект областного бюджета 2018 года и так далее.

Добавим, что законодательство не подразумевает автоматического лишения мандата депутата, исключенного из партии, от которой он был избран, если он не вступил во фракцию другой партии. По словам Вегнера, таких планов у него нет. Напомним, что весной 2016 года из той же КПРФ был исключен депутат заксобрания прошлого созыва Дмитрий Шадрин, что не помешало ему доработать до конца срока полномочий.

Екатеринбург, служба информации

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