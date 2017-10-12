Слух дня: коммунист Вегнер может возглавить свердловскую «Родину»

Депутат заксо Вячеслав Вегнер может возглавить Свердловское областное отделение партии «Родина». По данным источников, такое предложение от руководства партии ему уже поступило, но Вегнер его пока обдумывает. Другая партия, в которую в последние годы уходили видные свердловские коммунисты – Российская партия пенсионеров за справедливость. Ее свердловским отделением руководит бывший коллега Вегнера по Екатеринбургской гордуме Дмитрий Сергин. Возможно, перед выборами в екатеринбургскую гордуму они каким-то образом объединят усилия.

Напомним, сейчас Вегнер состоит в КПРФ, но ему грозит исключение. В минувшие выходные обком КПРФ постановил предать его персональное дело на рассмотрение «первичке» – Чкаловскому местному отделению. Коммуниста обвиняют в том, что на губернаторских выборах он поддержал кандидата-единоросса Евгения Куйвашева, а также в том, что он был противником выдвижения коммунистки Натальи Крыловой на пост председателя гордумы Асбеста. По всей вероятности, уже на следующей неделе будет принято решение об исключении его из КПРФ.

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

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