Прокуратура проверит школу, в которой ученики коррекционного класса вынуждены заниматься в коридоре (ФОТО)

В Краснотурьинске ученики коррекционного класса учатся в коридорах. Об этом стало известно из поста в сообществе «Краснотурьинск Live» во «ВКонтакте». К посту приложены фото, на которых видно парты, выставленные из класса, за ними занимаются дети. Родители учеников рассказали, что в коррекционном классе учащихся немного, потому они частенько учатся за пределами кабинетов.

Дело в том, что в школе № 15 теперь учатся и ученики МАОУ «СОШ № 2». Родители учеников рассказали журналисту «Нового Дня», что образовательные учреждения объединили в прошлом учебном году: здание школы № 2 признано ветхим.

В пресс-службе администрации Краснотурьинска «Новому Дню» ответили, что, по их предварительной информации, школьники не учатся в коридоре во время занятий. Тем временем прокуратура города организовала проверку в связи с сообщениями в СМИ о занятиях, которые проводятся в коридоре школы.

«Сотрудники прокуратуры Краснотурьинска с целью проверки указанной информации опросят директора школы № 2, руководителя управления образования городского округа Краснотурьинск, иных ответственных должностных лиц, будет истребована необходимая документация. Кроме того, с участием контролирующего органа будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при организации учебного процесса. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению порядка организации и осуществления образовательной деятельности, охране здоровья обучающихся», – сообщили в прокуратуре по Свердловской области. В надзорном ведомстве также дополнили, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Тем временем ситуация с нехваткой школьных мест ощущается по всей Свердловской области, что оттягивает переход образовательных учреждений на работу в одну смену. «Новый День» уже писал о том, что по итогам 2018 года 18,4% школьников региона учатся во вторую смену. В некоторых муниципалитетах этот показатель превышает 30-40%. В 2018 году во время отчета перед заксобранием губернатор сообщил, что в 2017 году в Свердловской области удалось ввести 7 тысяч мест в школах. Однако ранее Куйвашев заявлял, что к 2025 году нужно построить школ не менее чем на 150 тысяч мест. Региональные власти также отметили, что в ближайшее время будут решаться вопросы по снижению процента детей, учащихся во вторую смену. И не раньше 2021 года областные чиновники начнут заниматься ветхими образовательными учреждениями, в которых учатся дети.

Краснотурьинск, Владислав Тринько

Краснотурьинск. Другие новости 20.12.19

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