Детям придется учиться в ветхих школах еще несколько лет – ими займутся не раньше 2021 года

Вопрос о строительстве новых школ вместо старых и ветхих будет решаться после того, как удастся снизить остроту вопроса с обучением детей в две смены там, где это необходимо.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании согласительной комиссии министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, отвечая на многочисленные вопросы депутатов.

Например, депутату Владимиру Радаеву он ответил, что в первую очередь попали те школы, где острая ситуация, где во вторую смену учатся 30-40 процентов детей. Он уточнил, что все в курсе сложной ситуации с местами в школах в Екатеринбурге, в районах новой застройки, и добавил, что только за один год в Свердловской области прибавилось 16 тысяч детей школьного возраста.

«Поверьте, мы знаем степень изношенности каждой школы», – заявил министр, но добавил, что эта проблема, скорее всего, будет решаться с 2021 года. Пока они включены в так называемый список второй очереди. Министр финансов Галина Кулаченко добавила, что на строительство всех школ «второго» эшелона (куда, кстати, входит и 110-летняя школа в Сосьве),необходимо получить 15 млрд рублей из федерального бюджета. «Очень бы хотелось их получить, но пока – нет», – сказала она.

Звучали и вопросы о строительстве новых детских садов – в частности, в Верх-Нейвинске, Ирбите, Березовском, Кировограде.

Более подробно эти и другие вопросы будут рассмотрены на рабочей группе в понедельник, 25 ноября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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