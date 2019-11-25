План ремонта столетней школы в Сосьве переделают, но денег не дадут

Сегодня на заседании согласительной комиссии в заксобрании Свердловской области депутаты снова вспомнили про 110-летнюю школу в Сосьве, которой снова не достанется денег на ремонт в будущем году. Замминистра образования Ирина Серкова напомнила: в приоритете по федеральному решению стоят не школы-развалюхи, а те, где очень большая нагрузка.

«У этой школы сегодня, насколько я понимаю, седьмой приоритет. Покажите фотографии, пожалуйста (на большом экране, – прим. ред.). Посмотрите, в каком состоянии вход, посмотрите, как выглядит столовая – это отдельное здание? И там дети учатся в две смены, я понимаю, если бы она была недозагружена…» – заявил депутат Вячеслав Вегнер. Председатель комиссии по образованию Вячеслав Погудин в ответ предложил: «А давайте мы не будем иллюстрировать каждый объект?» Парламентарии устроили перебранку, обсуждая, кто же виноват, что приоритеты расставлены именно так, и кто может это исправить. «Я эти фотографии в Москву президенту отвезу!» – пообещал Вегнер. «Вам никто не запрещает. Что касается критериев, которые ложатся в рейтингование, мы тоже вправе высказывать свои предложения, чтобы учитывалась не только сменность, но и материально-техническое состояние», – заметил Погудин. В ходе обсуждения выяснилось, что школа составляла документацию на ремонт в 2018 году, и пока проект действующий, им еще можно пользоваться. Только в минстрое его не видели и не знают, все ли там правильно.

По словам Владимира Терешкова, в школе сейчас обучается 350 человек и с каждым годом школьников в ней будет все меньше. «Скорее всего, в будущем эта школа будет использоваться в двух-трех вариантах, там будет дошкольное образование, клубная работа, что-то еще, чтобы помещения занять. И надо это сразу предусмотреть», – отметил председатель бюджетной комиссии. В итоге было решено, что проведут работу по корректировке документации школы. Но ремонтировать ее пока не будут. «У нас на 15 млрд рублей не обеспечены финансированием те школы, которые уже прошли отбор, у которых готова документация. Нам нужны только деньги», – философски отметила министр финансов Галина Кулаченко.

Напомним, до 2021 года в приоритете на реконструкцию переполненные школы. «Поверьте, мы знаем степень изношенности каждой школы», – комментировал ранее министр образования Юрий Биктуганов. Эта проблема, скорее всего, будет решаться с 2021 года. Пока они включены в так называемый список второй очереди.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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