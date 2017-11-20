Тем временем в Сосьве: 5-летку развития Куйвашева встретят с деревянной школой 1908 года постройки

В посёлке Сосьва никак не может решиться вопрос со строительством новой школы, хотя старой уже более ста лет, она построена из дерева, а полы в ней провалились. Сам муниципалитет, который является глубоко дотационным, не в состоянии построить Ее за свой счёт. Областное минобразования уверяет, что решить вопрос положительно может Минстрой.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, вопрос поднял сегодня на рабочей группе по согласованию проекта бюджета депутат Вячеслав Вегнер. По его словам, школа находится в ужасном состоянии, однако продолжает работать – она очень важна для Сосьвы. В школе учатся 220 детей, часть из них во вторую смену, переводить их некуда. По итогам «нулевых» согласительных процедур, прошедших в сентябре, строительство новой школы в Сосьве было включено в т.н. «дополнительный» перечень объектов на финансирование в 2018 году, то есть, средства будут выделены только в случае поступления в бюджет дополнительных доходов. В территории этим фактом очень обеспокоены. При этом в Верхней Пышме строится сразу четыре школы, что, по словам Вегнера, конечно, хорошо, но и о других забывать нельзя.

Депутат задал вопрос замминистра образования Ирине Серковой, есть ли у министерства какой-то план по первоочередному вводу школ в тех территориях, где это необходимо. Чиновник ответила, что заявка Сосьвы ими рассмотрена и передана в Минстрой. Дальнейшее обсуждение вопроса было решено продолжить на заседании рабочей группы по строительству, которое состоится в среду.

Между тем депутат от Единой России Владимир Никитин выразил общее мнение, заявив, что «школ надо много, а денег – мало», и призвал развивать частно-государственное партнёрство в этой сфере.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

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