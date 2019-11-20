«Когда учитель закрывает двери, ученики держат окна», – минстрою напомнили про 110-летнюю школу

В бюджете 2020 года снова не нашлось денег на строительство нового здания школы в Сосьве, которой не так давно исполнилось 110 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом напомнил сегодня на заседании согласительной комиссии по бюджету депутат Вячеслав Вегнер. «Когда учитель закрывает двери, ученики держат окна – школа разваливается», – заявил он и напомнил, что выделить деньги на строительство школы в Сосьве в правительстве обещали и в 2017, и в 2018 годах. «Говорили: если будут деньги, – деньги были, и что?» – возмутился депутат.

Замминистра строительства Антон Шафаростов ответил, что в правительстве помнят абсолютно про все школы, но исходят из финансовых возможностей. «Мы можем раздать по одной копеечке на все школы, и в итоге не построим ни одной», – заявил чиновник. Вслед за Вегнером о школах в своих округах вспомнили депутаты Владимир Радаев и Альберт Абзалов.

Напомним, впервые о школе в поселке Сосьва заговорили в ноябре 2017 года. Сам муниципалитет, который является глубоко дотационным, не в состоянии построить ее за свой счет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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