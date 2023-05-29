Жители Сосьвы просят новую школу. Зданию, устоявшему в пожарах, уже 115 лет

Жители поселка Сосьва, который в конце апреля выгорел почти наполовину, просят построить им новую школу. Старому зданию уже больше ста лет. Вопрос о новой школе поднимался уже много раз, но все время спускался на тормозах.

О том, что поселку давно нужно новое здание школы, сосьвинцы рассказали в видеообращении к президенту Владимиру Путину. «40 лет нам обещают строительство новой школы под номером 4. В этом году зданию нашей школы исполнится 115 лет», – заявили граждане.

«Новый День» уже неоднократно писал о старой школе в Сосьве. Жители поселка с огромным теплом относятся к педагогам, но само здание уже давно требует даже не ремонта, а полной замены. Школа построена из дерева, а полы в ней провалились. При формировании областного бюджета строительство сосьвинской школы традиционно попадает «в постановление», то есть ее построят, если в областном бюджете появятся внеплановые доходы, на что сейчас рассчитывать вряд ли можно.

Сосьва, Евгения Вирачева

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