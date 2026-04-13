В Сосьве впервые за 120 лет строят новую школу (ФОТО)

В Сосьве строят новую школу, чтобы заменить старое здание, возведенное еще в 1908 году.

«На сегодняшний день здание уже построено, техническая готовность объекта – 44%. Продолжается монтаж кровли, окон и витражей, наружных инженерных сетей и системы вентиляции. Строители утепляют и отделывают фасад, начинают работы внутри школы. Здание присоединено к сетям водоснабжения. Сейчас одна из приоритетных задач администрации муниципалитета – подключение объекта к централизованной системе теплоснабжения. Необходимо завершить все работы по графику, чтобы начать процесс лицензирования учреждения и оснащения его всем необходимым», – написал в соцсетях губернатор Денис Паслер.

«Новый День» уже неоднократно писал о старой школе в Сосьве. Древнее здание, построенное из дерева давно требовало полной замены, в нем проваливались полы. В 2024 году о том, что поселку нужна новая школа, сосьвинцы рассказали в видеообращении к президенту Владимиру Путину. «40 лет нам обещают строительство новой школы под номером 4. В этом году зданию нашей школы исполнится 115 лет», – заявили граждане.

Сосьва, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube